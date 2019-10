Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Dől a pénz a Lakitelek Népfőiskolának

A kormány úgy határozott, hogy az adófizetők pénzéből felújíttatja a Lakitelek Népfőiskolát, továbbá szállodát is Hungarikum Ligetet is építtet a területen, 18 milliárd forintért. Döntött a kormány a szakképzési centrumokhoz tartozó iskolák világításának korszerűsítéséről, továbbá a salgótarjáni kórház fejlesztéséről is.

A Magyar Közlönyben megjelent határozatok közül az első a "Fényes Okos Iskolák Program" keretében a szakképzési centrumok tagintézményeiben történő világítás korszerűsítéssel foglalkozik. Erre 2 milliárd 925 millió forint fordítható. A pénzt a NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt. kapja.

A következő határozat a Lakitelek Népfőiskolát a Kárpát-medencei népfőiskolai hálózat központjaként jelöli meg. Felújítják a meglévő épületeket, továbbá létrehozzák a Hungarikum Ligetet. A beruházás részeként a Hungarikum Hotel megépítése a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. egyetértése esetén lehetséges. Mindezekre a jövő évi és a rá következő két év központi költségvetéséből 6-6 milliárd, összesen 18 milliárd forint fordítható.

A Modern Városok Program keretében komplex fejlesztés történik a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórházban. Erre az idei költségvetésből 3 milliárd 940 millió, míg a jövő éviből 6 milliárd 935 millió forintot hagyott jóvá a kormány.