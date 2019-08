Döntött a Fitch Magyarországról

A Fitch Ratings és a Standard & Poor's is ma vizsgálja Magyarország államadós-osztályzatát.

Megerősítette péntek este Magyarország BBB szintű, stabil kilátású államadós-besorolását a Fitch Ratings. A bejelentés szerint erősek a magyar gazdaság fundamentumai és javul a makroteljesítmény is, miközben továbbra is magas az államadósság szintje, kiszámíthatatlan és prociklikus a gazdaságpolitika.

A minősítő szakértői fokozatos lassulásra számítanak a magyar gazdaságban: a GDP idén 4,4, majd jövőre 3,5 és 2021-ben 2,5 százalékkal nőhet - a német gazdaság lassulását követve. A magyar 70 százalék körüli GDP-arányos államadósság, bár csökken, de még mindig jóval nagyobb a hasonló besorolású országok 39,4 százalékos átlagánál - igaz, ennek egyre nagyobb hányada van hazai kézben.

A friss értékelés azt is megjegyzi, hogy Magyarország több szempontból is profitált az uniós tagságból, ennek ellenére a magyar kormányzat és az EU kapcsolata az utóbbi években nem felhőtlen - erre példának hozzák az uniós kritika nyomán egyelőre elvetett közigazgatási bírósági rendszert - a Fitch szerint azt nem is vezeti be a kormányzat. Ezen túl más vitás kérdések középtávon továbbra is kockázatot jelenthetnek.

Ez történt idén

A két hitelminősítő 2019-re összeállított menetrendjében egyaránt augusztus 16-ra tűzte ki a magyar szuverén besorolás idei második felülvizsgálati időpontját. Döntésüket várhatóan késő este jelentik be Londonban.

A felülvizsgálat nem kötelező a kitűzött időpontokban. Az EU a globális pénzügyi válság után kidolgozott szabályozás alapján csak annak előzetes beterjesztését írja elő a hitelminősítők számára, hogy az adott évben mikor tervezik az uniós államadósok besorolásainak vizsgálatát, de az nem előírás, hogy a kijelölt napokon végre is kell hajtaniuk e felülvizsgálatokat.

Idén már többször is jó hírt kapott a magyar gazdaság. Február 15-én ugyanis a Standard & Poor's (S&P) egy fokozattal BBB/A-2-re javította a hosszú és rövid futamidejű, devizában és forintban fennálló magyar államadósság-kötelezettségek besorolását az addigi BBB mínusz/A-3-ról.

Egy héttel később, február 22-én pedig a Fitch Ratings ugyancsak egy fokozattal BBB-re javította a devizában és forintban fennálló hosszú futamidejű magyar államadósság-kötelezettségek besorolását az addigi BBB mínuszról.

Mindkét minősítő magyar osztályzatának kilátása is stabil.

A harmadik nagy nemzetközi hitelminősítő, a Moody's 2019-es menetrendjében Magyarország először május 3-án szerepelt, de a cég akkor nem vizsgálta a magyar Baa3-as besorolást stabil kilátással, a második magyar felülvizsgálatot a cég október 25-re tűzte ki.

Így a három piacvezető globális hitelminősítő közül jelenleg már csak a Moody's tartja nyilván Magyarországot a befektetési ajánlású kategória alapszintjén, a többieknél egy szinttel jobban áll.