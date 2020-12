Döntött a kormány és az operatív törzs arról, hogy lehet majd karácsonyozni

Az Operatív Törzs sajtótájékoztatóján csak a tesztelési eredményekről volt szó. Reggel döntöttek arról, hogy lesz majd a karácsonyi korlátozás, de ezt Orbán Viktor jelenti majd be valamikor később a nap folyamán.

Az egészségügyi, oktatási és szociális intézményekben lezajlott célzott tesztelés eredményeit ismertette György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára az Operatív Törzs sajtótájékoztatóján. Az első hét tesztelései után nagyobb részvételi arányt vártak. A múlt héten nagyobb volt az aktivitás, 186 143 tesztet végeztek el, 63,33 százalékos volt a részvétel, 1,98 százalékos volt a pozitív arány. Egy héttel korábban 2,44 százalékos volt.

A következő héten a területi közigazgatásban tesztelik azokat az alkalmazottaknak, akik ügyfelekkel találkoznak. A kormányhivatali dolgozók mindegyikének felajánlják a tesztelési lehetőséget, nem csak a kormányablakokban lévőknek. A teszt önkéntes és ingyenes. Mintegy 3500 dolgozót tesztelnek majd a tervek szerint.

A tesztelés mégis segít csökkenteni a fertőzés terjedését

Bízunk benne, hogy a pozitív személyek kiemelésével lehet csökkenteni a járvány terjedését - mondta Müller Cecília, országos tisztifőorvos. A tesztek száma már 2 millió fölött van (2,149 millió). A kiszűrt személynek a háziorvoshoz kell fordulnia, és karanténba kell vonulnia. A környezetében szükséges teendőket a járványügyi hatóság mondja meg. A fertőzöttek száma a járvány kezdete óta már meghaladta a negyedmillió főt.

Az elmúlt 24 órában 3870 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 254 148 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 116 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 5984 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 74 283 fő, az aktív fertőzöttek száma 173 881. Müller Cecília arra kért mindenkit, aki rosszul érzi magát, maradjon otthon, nehogy véletlenül terjeszteni kezdje a fertőzést. A háziorvos menedzseli a folyamatot, kivéve, ha valaki nagyon rosszul van, mert akkor kórházba kell vinni.

Az operatív törzs folyamatosan vizsgálja a járvány folyamatát. Ma döntött a kormány és az operatív törzs a karácsonyi korlátozásokról, ahogy azt már korábban beharangozták. Ma reggel tárgyalta a törzs a járványhelyzetet, a karácsonyi ünnepekre is megfogalmaztak javaslatokat, amelyeket még a mai napon Orbán Viktor jelent majd be. A vakcinák beszerzését is folyamatosan intézik, hamarosan indul a vakcina-előrejelzés is.

Az időseknek, akik nem tudnak interneten regisztrálni. Müller Cecília levelet küld majd, ők válaszlevélben jelentkezhetnek. A vakcinát először az egészségügyi dolgozók és a krónikus betegek kapják majd meg.

Vakcinából csak az orosz van még itt

Újságírói kérdésre válaszolva Kiss Róbert alezredes elmondta: aki dugó, forgalmi korlátozás, baleset miatt nem ér haza este 8-ra, azzal szemben méltányosságot alkalmaznak a rendőrök, nem büntetik meg. Müller Cecília a kéményseprő beengedésével kapcsolatban elmondta: fontos, hogy ellenőrizzék a fűtőberendezéseket, ne legyen szénmonoxid-szivárgás, emiatt be kell engedni, de közben a család viseljen maszkot, és utána szellőztessenek ki.

A vakcinák közül egyelőre csak az orosz érkezett meg Magyarországra, ennek a dokumentációját vizsgálják. A héten megjön várhatóan a kínai vakcina dokumentációja is, de többféle vakcinát is használhatnak majd még.