Döntött a kormány: mehet a magánpraxis az orvosoknál

Nőnek az egészségügyben a fizetések, mehet a magánpraxis a kórház engedélyével, és folytatódhat a moratórium is. A lakosság 85 százaléka pártolja a maszkot - hangzott el a Kormányinfón.

A vírus második hulláma mindenhol Európában felfutóban van, de Magyarország most is a jobban védekező országok között van - mondta Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányszóvivői tájékoztatón.

Az elhunytak száma alapján Magyarország és a közép-európai térség jobban áll, mint Nyugat-Európa vagy az Egyesült Államok. Magyarországon 1 millió főre 90 elhunyt esik, ez a térség átlagának felel meg, más országokkal kapcsolatban Gulyás több százas adatokat ismertetett.

Nő az ápolók fizetése

Az első hullámban a legfontosabb cél az egészségügy felkészítése volt, az eszközök most rendelkezésre állnak és a személyi feltételek is adottak. A kormány fontosnak tartja az ápolók béremelését is, most novembertől 20 százalékkal, 2022-től további 30 százalékkal, vagyis a ciklus során összesen 72 százalékkal nő az ápolók fizetése. Az orvosi kamarával sikerült megegyezni - mondta Gulyás. A törvény elfogadásában egyezségre jutottak, sikerült elfogadni, az ellenzéki pártok is elfogadták az orvosok béremeléséről szóló javaslatot.

A hálapénzt kivezetik a rendszerből, és olyan orvosi bértáblát fogadtak el, amely lassíthatja az orvosok elvándorlását, sőt remélik, több orvos fontolja majd meg, hogy visszatérjen. Már 2021-től jelentős béremelés lesz, az átlagbért nehéz meghatározni, de 125 százalékos béremelés lesz. Egy kezdő rezidensnél 613 ezer, egy 40 éves szolgálati idős orvosnál 1,7 millió forintos, egy 3 éves dolgozó rezidensnél csaknem 800 ezer forint lesz a fizetés. Később 2,8 millió forintig emelkedhet az orvosok bére megfelelő szolgálati idővel ügyeleti díj nélkül.

Voltak kisebb vitakérdések, de olyan nem volt, amit nem ezután kell majd rendezni. A kormány ezeket a részletszabályokat tudja majd kezelni. Kormányrendeletekben határozzák majd meg ezeket az orvostársadalommal együttműködésben - ígérte Gulyás. A háziorvosoknál is lesz új szabályozás, amely garantálja, hogy a bértáblában szereplőnél kevesebbet ne kereshessenek.

Egyértelművé teszik a védekezés stratégiáját, 36 kijelölt járványkórház van az országban, ahová átvezényelhetnek egészségügyi dolgozókat, de egyelőre csak az egészségügyi dolgozók 1 százalékát kellett átirányítani.

Az új törvény lehetőséget ad arra, hogy a kórház a magánpraxist korlátozza, de nem tiltja meg. Ha a kórház erre lehetőséget ad, akkor lehet magánpraxist folytatni, csak azt nem szeretnék, ha egy orvos naponta 10-12 óránál is többet dolgozzék, mivel ezt felelősségteljesen nem lehet folytatni.

Gazdaságvédelmi intézkedések jönnek

A kormány 1,4 millió álláshely megmentéséhez vagy létrehozásához járult hozzá. Jelenleg 4,513 ezren dolgoznak most, ami a legmagasabb számtól csak 18 ezerrel marad el, a munkanélküliség 3,9 százalékos. A családok védelmével kapcsolatban tárgyalta a kormány Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter terveit, a lakásépítési áfa 5 százalékos lesz jövőre, a családvédelmi csomag további terveiről a jövő héten döntenek.

Az építési szabályokat is egyszerűsítik, akár engedély nélkül is lehet majd építkezni a településképpel összhangban. A hitelmoratórium meghosszabbításáról is tárgyalnak, a nyugdíjasok, munkanélküliek, gyereket nevelők, közfoglalkoztatottak, valamint olyan vállalkozások számára, amelyek árbevétele több mit 25 százalékkal csökkent. A törvényjavaslat a jövő héten kerülhet az Országgyűlés elé.

A kormány konzultációs kérdőívét sokan kitöltötték, 85 százalék támogatja a maszkviselést, de a rendezvények korlátozása, az országhatárok lezárása, a távolságtartás is sok támogatást kapott.

Karácsony ne adót emeljen, legyen kevesebb alpolgármester

Újságírói kérdésre válaszolva Gulyás elmondta: nem támogatják Karácsony Gergely budapesti főpolgármester tervét, miszerint válságadót szedne be Budapesten. Ehelyett azt javasolta, hogy csökkentsék az alpolgármesterek számát, azzal is lehetne spórolni. Budapest Gulyás szerint a legerősebb gazdasági térség, ezért nem is részesül a Kisfaludy programból sem a turizmus megsegítése során.

A CEU-val kapcsolatos uniós ítéletet vizsgálja a kormány, ennek megfelelő szabályozást fognak elfogadni. Soros György felhívására, miszerint indítson az Európai Unió próbapert Magyarország felé azt reagálták, az úgynevezett "próbaper" ismeretlen fogalom az uniós jogban, így ennek nincs egyelőre realitása.