Döntött a kormány: szentestére felfüggesztik a kijárási tilalmat

Szentestére felfüggesztik a kijárási tilalmat, a gyerekek nem számítanak be a 10 fős korlátba.

Szentestére felfüggesztik a kijárási tilalmat, nem kell este 8-ig hazaérni. A 10 fős magánrendezvényeknél a létszámba nem számítanak be a 14 éven aluliak - mondta Kiss Róbert rendőr-alezredes az operatív törzs sajtótájékoztatóján. A kormány ülése még mindig zajlik, de azt már eldöntötték, az Egyesült Királyságból megtiltják a beutazást az országba, miután ott felbukkant egy új, erősen fertőző vírustörzs.

2 141 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 305 130 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 183 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 8 282 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 102 962 fő, az aktív fertőzöttek száma 193 886 fő - mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos. A járvány most a platófázisban van.

Így zajlik majd az oltások menete

A vakcinákról elhangzott, hogy mindenkit részletesen tájékoztatnak majd az oltásokról. A vakcina megérkezése új szakaszt jelent, elsőként a Dél-Pesti Centrumkórházban kezdik meg az oltást, ezt követően 25 helyen oltanak majd. a Pfizer vakcinájának kezelése és tárolása komoly kihívást jelent, de megvannak a tárgyi feltételei.

Az első szállítmányban 5 ezer fő vakcinálására lesz elegendő oltóanyag, az első oltást három hét múlva meg kell ismételni. Először az egészségügyi dolgozókat, majd a szociális intézmények dolgozóit és lakóit oltják be. Ezt követik a magas kockázatú csoportok. A védettség állapota a második oltást követően egy héttel alakul ki. A járványügyi védekezést azonban ezt követően is be kell tartani.

Szentestére felfüggesztik a kijárási tilalmat, de ez az egy nap ne tegyen senkit szabadossá - mondta Müller Cecília. A családon belül is gondolják át, kiket látogatnak meg, vigyázzanak az idős, magas kockázati csoportba tartozó rokonokra.

Az új vírus gyorsabban terjed, ezért veszélyes

Az új mutáns vírustörzs miatt több ország, tagállam bezárt. Magyarország kormánya is felfüggesztette a repülőutakat Nagy-Britanniából, ez érvényes az üzleti utakra is. A vírus természetéhez tartozik, hogy mutálódik, eddig viszont ilyen mutáns változat nem volt, mint az, amelyik Nagy-Britanniában megjelent. Ennek a törzsnek a behurcolását igyekeznek megakadályozni. Egyelőre bíznak abban, hogy az oltóanyagok a mutáns vírus ellen is védenek majd. Müller Cecília arra biztat mindenkit, hogy oltassa be magát.

Sajnos nem zárható ki, hogy az angliai új mutáns vírustörzs bejusson az országba, de ezt a variáns még eddig nem detektálták Magyarországon. A beutazás tiltásával igyekeznek megakadályozni a vírus bejutását. Az új mutáns kétszer olyan gyorsan terjed, mint a korábbi, egy beteg már nem 2-3 másik, hanem ennek a dupláját képes megfertőzni. Ez a változat elsősorban fiatalok között terjed, a betegség lefolyása viszont nem súlyosabb, mint a másik betegségé.