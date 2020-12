Döntött a kormány: szilveszterkor nem lesz bulizás, karácsonyunk még lehet

Karácsony előtt, december 21-én dönt a kormány, hogy az ünnepet milyen szabályok szerint tölthetik együtt a családok, viszont a szilveszteri bulizás elmarad, a kormány fenntartja a szigort - közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón.

Mindenki szeretné, ha karácsonykor együtt lehetne a családjával, de azt látni kell, hogy a járvány terjedésének lassítása a legfontosabb - mondta el Gulyás, aki szerint a kormány december 21-én, az akkori járványhelyzet alapján dönthet arról, hogy a kijárási korlátozások akár ideiglenes feloldhatók lesznek, hogy közösen ünnepelhessenek a magyarok.

Viszont a szilveszter már biztosan visszafogottabb lesz: a kijárási tilalmat nem függesztik fel az óév búcsúztatására, tehát este 8-kor tilos lesz utcára menni különengedély nélkül, a rendezvényekre érvényes a tízfős létszámkorlát.

A miniszter a koronavírus hazai terjedése kapcsán arról is beszélt, hogy az elmúlt napok adatai jobbnak tűnnek, elképzelhető, hogy platóra ért a járványgörbe, vagyis hamarosan csökkenhet az új esetek és aktív fertőzöttek száma. Viszont egyelőre ez nem biztos, a következő időszakban vonhatók le ilyen következtetések.

Kitért Gulyás Gergely a jövőbeni oltási programokra is, amelyek szerinte akár a jövő év kezdete előtt is elindunhatnak. Az orosz és az európai, amerikai vakcinák fejlesztése és tesztelése is ilyesmit vetít előre. Felhívta rá a figyelmet, hogy már van egy kormányzati honlap, ahol előzetesen lehet regisztrálni az oltásra, majd elmondta, hogy pénteken elkezdődik a kézbesítése azoknak a leveleknek, amelyek segítségével a nyugdíjasok papír alapon is regisztrálhatnak a koronavírus elleni védőoltásra. Kérdésre válaszolva elmondta, hogy lesz népszerűsítési kampány a vakcinák használatára.

Pár szó erejéig beszélt a jogállamisági mechanizmussal kapcsolatos lengyel-magyar és német tárgyalásra is, ahol a hírek szerint szerdán sikerült elérni egy kompromisszumot is. Gulyás szerint van olyan tervezet, ami minden félnek megfelel. "Kiderül, hogy a zsugori tagállamok (Ausztria, Hollandia, Dánia, Svédország - a szerk.) mennyire gondolják komolyan a szolidaritást" - véleményezte a helyzetet, szerinte látszódni fog az EU-csúcson, hogy mennyire fontos az uniós pénzosztás ezeknek a feleknek.

Az ügyre rálátó források szerint a jogállamisági vitában született kompromisszum kommunikálható sikernek Orbán Viktor magyar és Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnökök szemszögéből, de valójában átverte rajtuk a másik 25 tagállam akaratát Angela Merkel kancellár.

Itt nézheti meg a sajtótájékoztatót:

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkoronavirus.gov.hu%2Fvideos%2F1442572069440356%2F&show_text=true&width=560" width="560" height="429" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>