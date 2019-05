Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Drágul a csirkehús

Drágul a baromfihús, az afrikai sertéspestis miatt importra szoruló Kína magyar csirkével és pulykával pótolná a hiányt.

Kínában eddig legalább 30 millió sertést kellett levágni az afrikai sertéspestis-járvány miatt, ez pedig akár 15 millió tonnával is csökkentheti a termelést a világ sertéshústermelésének felét adó országban. A járvány már elérte Vietnamot, Kambodzsát, illetve a volt Burmát, azaz Mianmart is. Magyarországon pedig Heves megye után már Hajdú-Biharban is találtak afrikai sertéspestisben elhullott vaddisznókat, hazai házisertésekben azonban egyelőre nem mutatták ki a betegség vírust - írja a lap.

A húshiány fellendítheti a helyettesítő termék, azaz a baromfi eladásokat. Éder Tamás, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) élelmiszeriparért felelős országos alelnöke a lap szerint a Baromfi világnap alkalmából tartott szakmai konferencián arról beszélt, hogy emiatt a baromfihús ára - egyelőre nem megbecsülhető mértékben - Magyarországon is emelkedni fog.