Drágulhatnak a tej és a tejtermékek

Keresleti piac alakult ki a tejpiacon, csak időnként vannak feszültségek, ami nem indokolja az árcsökkentést.

Ugyanúgy viszik a tejet, mint a koronavírus-járvány előtt, nem tapasztaltunk a tejtermelésre károsan ható folyamatokat - mondta a Világgazdaságnak Krajcsovicz András, a kondorosi Fríz-Tej Zrt. igazgatósági tagja.

A spot piaci árakra hivatkozva egyes felvásárlók próbáltak ugyan árat csökkenteni, de összességében nem tapasztaltak negatív folyamatokat. Az enyhe tél miatt a tehenek tejhozamának visszaesése a szokásosnál kisebb volt, de a többlettejre is van most kereslet a szakértő szerint. A húsvét után is megmaradt kereslet miatt enyhe drágulás is jöhet.

A járvány terjedése sem akadályozza a magyar tejexportot. Kizárólag az Olaszországba irányuló nyerstej-exportnak kellett új régiókat találni, amit Nagy István agrárminiszter szerint sikerült is megoldani. Ha a kivitel továbbra is zavartalanul folyhat, akkor jelentősebb belföldi fölösleg kialakulásától sem kell tartani.

A válság eddig leginkább a kis- és középvállalkozásokat érintette, mivel ők a legfőbb beszállítói az iskolatejprogramnak, a HoReCa-szektornak, valamint a közétkeztetésnek. A boltokban csökkenés helyett inkább növekedést tapasztaltak a keresletben.