Drámai a helyzet Magyarországon - mondta Müller Cecília

Drámai a helyzet Magyarországon, meredeken emelkedik a járványgörbe. Az őszi szünetben a diákok kerüljék a közösségi programokat - mondta Müller Cecília az operatív törzs hétfői tájékoztatóján.

Az elmúlt hétvégén jelentősen emelkedett a fertőzöttek száma világszerte. Drámai a helyzet, és sajnos Magyarországon is meredeken emelkedő szakaszban van a második hullám - mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs sajtótájékoztatóján.

2316 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 61 563 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 47 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 1472 főre emelkedett, 16 491-en pedig már meggyógyultak. Sajnos minden nap találnak már a középkorú korosztályból is elhunytakat. Az aktív fertőzöttek száma 43 600 fő. Müller Cecília felhívta a figyelmet arra, hogy a krónikus betegek betegségeinek egyensúlyban tartása kiemelten fontos. Az egészséges emberek pedig pótolják a vitaminokat, egyenek zöldséget, gyümölcsöt, ezek viszont állás közben veszítenek a vitamintartalmukból, ezért egyenek az emberek C- és D-vitamint.

Szigorodik a maszkhasználat

Jelenleg 2602 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 233-an vannak lélegeztetőgépen, de a számok emelkednek. Törekedni kell arra, hogy kevesebb szövődmény legyen - mondta Müller Cecília. Az idősekre vigyázni kell, főleg ha egy háztartásban élnek fiatalabbakkal. Nem mindegy, hogy az egészségügyi ellátórendszerre milyen teher hárul, ezért be kell tartani a szabályokat. A maszkot most már sportrendezvényeken is használni kell péntek óta, a gyűléseken, szabadtéri rendezvényeken is kötelező a maszk, miután nem lehetséges a másfél méteres távolság betartatása.

Az őszi szünetben a diákok lehetőleg ne csoportosuljanak, kerüljék a közösségi programokat. Az operatív törzs 51 óvodában rendelt el szünetet, az iskolákban fertőtlenítő takarítás zajlik. A diákok inkább családi programokat válasszanak, és az informatikai eszközökön keresztül tartsák egymással a kapcsolatot - javasolta Müller Cecília.

A mai napon tárgyalja az Országgyűlés a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos törvényjavaslatot - mondta Kiss Róbert rendőr-alezredes. Mivel külföldön is tombol a járvány, mindenki mérlegelje, valóban halaszthatatlan-e külföldre utaznia.

Elég tesztet végeznek

Eddig közel egymillió PCR-tesztet végeztek Magyarországon, mindenkinél elvégzik a tesztet, akinél indokolt járványügyi szempontból - mondta Müller Cecília, aki szerint Magyarország elegendő tesztet végez a WHO ajánlása alapján. A tavaszi ajánlás, hogy a tesztek 5 százaléka legyen pozitív, már változott, azóta új fejlemények vannak.

Arról is volt újságírói kérdés, miért nem közöl a Klebelsberg Központ (KK) adatokat a fertőzött pedagógusokról. Müller Cecília hosszasan ismertette, milyen adatkezelési szabályok vonatkoznak a személyes adatokra és a betegségekkel kapcsolatos adatokra. Egy-egy adott intézményben az igazgató tudhatja, hány pedagógus érintett.

Magyarországon is voltak olyan személyek, akik már másodjára fertőződnek meg koronavírussal, és másodjára is vannak tüneteik. Nagyjából hat hónapon át ad védettséget a betegség átvészelése.

További szigorításokat egyelőre nem javasol az operatív törzs, a jelenlegiek betartása viszont fontos - mondta Müller Cecília -, vagyis a fertőtlenítés, a kézmosás, távolságtartás fontos. Nem kizárt viszont, hogy további előírások is lesznek.

A halottak napi hétvégén sokan találkoznak, akik nem egy háztartásban élnek. Müller Cecília azt kéri, ha valakinek felső légúti tünetei vannak, az ne menjen ki a temetőbe, és ne látogassa meg a rokonait. A nem egy háztartásban élők lehetőleg ne menjenek közös autóval a temetőbe.