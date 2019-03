Drasztikus létszámhiányról beszélnek a tűzoltóságnál

Az alacsony bérek miatt sokan hagyják el a pályát, miközben alig vannak újoncok, akik jönnek, azoknak a nagy része is hamar tovább áll - állították a Népszavának tűzoltók és a szakszervezet, miközben az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerint viszont tömeges a túljelentkezés.

- Ki az a lökött, aki most tűzoltónak megy? Én tizenhét évig voltam állományban, szeretem ezt a hivatást, de már árufeltöltőként is sokkal jobban lehet keresni - nyilatkozta a Népszavának Antalfi Zsolt az Egységes Tűzoltó Szakszervezet (ETSZ) társelnöke annak kapcsán, hogy miután a lap megírta, hogy nagy a fluktuáció és a pályaelhagyás aránya a rendőrségnél, a tűzoltóság felől is hasonló híreket hallottak.

Antalfi arról beszélt, hogy korábban százával jöttek a fiatalok, lehetett közülük válogatni, akkor sokan ki is buktak az egészségügyi alkalmasságin. Most viszont - állítja - az orvosi vizsgálaton is átnyomják az alkalmatlan jelölteket, mert akkora a hiány. A lap szerint a Dunántúlon a vonuló állomány átlagosan 15-20 százaléka hiányzik. Ez azt jelenti, hogy egy 30 fős szolgálati csoportból 5-6, egy 20 fősből 3-4 tűzoltót kellene pótolni. Hasonló arányokról számoltak be kelet-magyarországi tűzoltók is.

A már idézett Antalfi szerint Budapest egyik kerületében a hatvanfős vonulós állomány három csoportjából 3-4 tűzoltó hiányzik, a helyükre pedig nem is jelentkezik senki. Az újoncok havi nettó 150 ezer forintot kapnak, egy kezdő hadnagy 250-260 ezer forintot vihet haza, aminél akár árufeltöltőként is jobban kereshetnek. Ráadásul hamarosan felsőfokú érettségit várhatnak el a tisztektől, ami a lap egyik informátora szerint csak még lejjebb csökkentheti a jelentkezők számát: aki jó fizikából, miért nem menne mérnöknek? - tette fel a kérdést. Van is, aki biztonsági őr, más zöldséges, megint más osztrák panziónál lett mindenes, mert nem bírta az alacsony fizetést.

Sokan pedig arra panaszkodtak, hogy a munkabeosztás mellett nem lehet családot fenntartani, vagy a magánéletük rovására megy. Pláne akkor, ha valaki másodállást is választ.

Az OKF a Népszavának viszont egy ettől gyökeresen eltérő képet festett a tűzoltóság létszámadatairól: noha az állomány számáról és betöltetlen álláshelyekről, nem tettek említést, az állították, a tűzoltó hivatás iránt folyamatosan magas az érdeklődés. Az elmúlt években országos átlagban három-ötszörös túljelentkezés volt a jellemző. "Nem jellemző, hogy képzés után leszerelnek az újonc tűzoltók" - közölték.

