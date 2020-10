Durva kerékpáros kereszteződés Budapesten - az autósok a piroson is áthajtanak

A kerékpárosok és az autósok közötti konfliktusok gyakori helyszínei az úgynevezett kerékpárút-átvezetések, vagyis azok a csomópontok, ahol a biciklisek és az autósok - jellemzően lámpás irányítás nélkül - lassítva közelítik meg egymást és leggyakrabban az autósoknak elsőbbséget kell biztosítaniuk. Mivel ezt az elsőbbséget a kerékpárosok gyakran nem kapják meg, a közútkezelők igyekeznek alternatív megoldásokat találni. Van azonban, hogy ez sem elég, az autósok a piroson is áthajtanak.

Egy rendkívül veszélyes csomópontra hívta fel a figyelmet nemrég a jarokelo.hu. A Kőbányai út és a Pongrác út kereszteződéséről van szó, ahol az utóbbira kis ívben jobbra kanyarodó autósok keresztezik a Köbányai út kerékpársávját.

A portál szerint idén tavaszig csak egy villogó lámpa jelezte a kanyarodó autósoknak, hogy elsőbbséget kellene adniuk az egyenesen haladó kerékpárosoknak, ezt azonban a többség nem tette meg. Ezért a Budapest Közút Zrt. lámpát szerelt fel a kanyarodósávhoz, hogy így biztosítsa a kerékpárosok biztonságos áthaladását, de ez újabb veszélyes helyzeteket teremtett.

A Napi.hu a helyszínen készített egy videót. Nem kellett sokáig a kereszteződésben állni, pár perc leforgása alatt több szabálytalan vagy éppen a helyzet miatt elbizonytalanodó autóst lehetett látni.

Az átvezetéssel három probléma is van.

1. Kit érdekel a piros lámpa?

A legsúlyosabb és egyben legmegdöbbentőbb probléma, hogy az autósok "magasról tesznek" a piros jelzésre. Nem arról van szó, hogy átcsúsznak a sárgán, hanem zavartalanul kanyarodnak, miközben a kerékpárosoknak és a mellettük haladó zebránál a gyalogosoknak már zöld jelzésük van.

Ez azért roppant veszélyes, mert a kerékpárosok sokkal magabiztosabban - és vélhetően nagyobb sebességgel is - közelítenek egy olyan kereszteződés felé, amelyet lámpa véd, hiszen ha meg is szokták, hogy a elsőbbségadás kötelező táblákat az autósok figyelmen kívül hagyják, arra nem számítanak, hogy ugyanezt teszik egy piros jelzéssel is.

2. Tétova autósok

A jobbik eset a figyelmes, szabálykövető autós, aki megszokta, hogy kanyarodáskor elsőbbséget kell adnia és megzavarja a valóban nem szokványos helyen lévő lámpa. Sokan ezért a zöld jelzés ellenére lassítanak, ez viszont a ráfutásos balesetek kockázatát növeli.

Az alábbi videó elején a zöld jelzés ellenére lassító autósokra láthatnak példát, majd a lámpák késleltetett váltását mutatjuk be, végül a legsúlyosabb problémát, a piroson való áthajtást.

3. Rövid zöld a kerékpárosoknak

A kerékpárúttal párhuzamosan zebra is keresztezi a Pongrác utat, azonban a gyalogosok zöld jelzése ezen a szakaszon sokkal hosszabb, mint a kerékpárosoké. Lapunk megkérdezte a Budapest Közutat, hogy miért így hangolták a két lámpát. A cég szerint az volt a cél, hogy - mivel több szakaszon kell átkelni - egy periódus alatt minél több embert tudjanak átengedni. Ez a kerékpárosok nagyobb sebessége miatt jobban megvalósítható, azonban ha túl sokáig hagynák zöldön számukra a lámpát, akkor egy közbenső járdaszigeten is meg kellene állniuk ahelyett, hogy egy ütemben tekerhetnének végig a csomóponton. A gyalogosok esetében ezt nem tudták megoldani, nekik mindenképpen meg kell állniuk középen is.

Az érvelés logikus és vélhetően ez a legbiztonságosabb is, a kérdés, hogy a kerékpárosok hogy fogadják a nekik piros, a mellettük lévő zebránál pedig zöld jelzést. (Munkatársunk egyébként nem látott a piroson áthajtó kerékpárost.)

Tudtak a problémáról

A Budapest Közút nem véletlenül tett lámpát a kanyarodósávhoz, rendszeresen érkeztek bejelentések kerékpáros-gépjármű konfliktusokról, ezen kívül a kőbányai önkormányzat és a Magyar Kerékpáros Klub is kérte a helyzet rendezését. Az alábbi utcakép 2019 májusában készült a még lámpa nélküli kereszteződésről.

A Kőbányai út - Pongárcz út kereszteződésben az elmúlt három évben 4 olyan személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt, amelyben kerékpáros érintett volt. Ebből két esetben súlyos, két esetben könnyű kimenetelű volt a baleset.

Arról ugyanakkor a fővárosnak nincs statisztikája, hogy a kereszteződésen belül a balesetek éppen ennél az átvezetésnél vagy kicsivel arrébb történtek.

Ez már a rendőrség hatásköre

Lapunk arra is rákérdezett a Budapest Közútnál, hogy tervezik-e a lámpa áthangolását, azonban cég szerint ez - vagyis a közlekedési szabályok ilyen fokú áthágása - már nem forgalomtechnikai kérdés, hanem a rendőrség hatásköre.