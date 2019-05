Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Durva meglepetés érheti a patikában - vényköteles lesz több gyógyszer

Újabb fájdalomcsillapítókat vonnak be a vényköteles körbe. Az OGYÉI hamarosan közleményt ad ki az érintett készítményekről és a módosítás hatályba lépésének pontos időpontjáról.

Egyelőre a patikusok sem ismerik pontosan az érintett gyógyszerek körét és a módosítás idejét, kiszámíthatatlan, hogy ez milyen reakciót vált ki a lakosságból - mondta Marjai Tamás, a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének (HGYSZ) szakmai igazgatója a Világgazdaságnak. Márpedig ezt jó lenne előre tudni, mivel a változás problémát okozhat a gyógyszertáraknak a készletezésben.

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmiszer-egészségügyi Intézet (OGYÉI) még csütörtökön jelentette be, hogy néhány ibuproféntartalmú készítmény vényköteles lesz a jövőben a hazai patikákban. A tervek szerint azok a készítmények maradnak vény nélkül kaphatóak, amelyek akut fájdalom- és lázcsillapításra javasoltak és a megengedett legmagasabb napi adagjuk 1200 mg. (Ilyenek a 200 és 400 mg ibuprofén tartalmú tabletták, folyékony gyógyszerformák, kombinációs készítmények).

Az olyan készítmények, melyeknél a biztonságos napi dózis (1200 mg ibuprofén, 600 mg dexibuprofén) túllépésének veszélye fokozott (600 és 800 mg ibuprofént, 300 mg dexibuprofént tartalmazó tabletták, vagy javallat reumatikus betegségek kezelésére), vénykötelessé válnak, mivel az orvosnak ismernie kell a beteg kórtörténetét, fel kell mérnie a kardiovaszkuláris rizikófaktorokat és ezek figyelembe vételével kell meghatároznia a gyógyszer adagját és a kezelés időtartamát.

Mi a helyzet az Advillal, az AlgoFlexszel, a Nurofennel?

Az ibuprofén a nem szteroid gyulladáscsökkentők közé tartozik. Még 2006-ban vált ismertté, hogy a nem szteroid gyulladáscsökkentők alkalmazása fokozza az artériás thrombotikus események (szívinfarktus, stroke) kockázatát. Majd az Európai Bizottság független tanulmányt végeztetett a gyógyszercsoport (beleértve az ibuprofén) gyomor- és kardiovaszkuláris kockázatának vizsgálatára, amely igazolta, hogy napi 2400 mg-nál magasabb dózisban az ibuprofén a trombózisos események fokozott kockázatával társulhat. Egy további, 600 randomizált klinikai vizsgálatot összesítő meta-analízis kimutatta, hogy a nagy dózisú ibuprofén (2400 mg/nap) hatása hasonló a COX-2 inhibitorokhoz.

A Világgazdaság szerint az ilyen hatóanyagú gyógyszerekből évente 2,5-3 millió dobozzal vesznek a magyarok. Pillanatnyilag 57 készítmény tartalmazza ezt a hatóanyagot, és csupán tíz lesz biztosan vényköteles. Néhánynál a jogosult dönti el, kéri-e az átsorolást. Húsz-harminc készítmény biztosan vény nélküli marad. A változtatás csak a tablettákat érinti, a szirupok, szuszpenziók vény nélküliek maradnak, és a kombinációs készítmények is - közölte a napilappal az intézet.

A Pénzcentrum összes is szedett néhány, a változásban esetleg érintett, ismert márkanevet. Eszerint a 200 és 400 mg hatóanyagtartalmú ibuprofén tabletták, folyékony gyógyszerformák, kombinációs készítmények legmagasabb napi adagja 1200 mg. Ilyenek például az Advil Cold (200 mg), Ultra (400 mg), az AlgoFlex Baby (20mg/ml), AlgoFlex Dolo gél (50 mg/g), AlgoFlex Rapid (400 mg), AlgoFlex Izon + Izület (300 mg), Algoflex Rapid Mini (200 mg), AlgoFlex-M (400 g), Dolgit Akut (400 mg), Ibumax (200 mg és 400 mg), Ibustar (400 mg), Nurofen (200 mg), Nurofen Cold and Flu (200 mg), Nurofen Rapid (200 mg), Nurofen Forte (400 mg), Rhinathiol Cold (200 mg). Több betegtájékoztató is figyelmeztet a túlzott mértékű használat kockázatára, például a Nurofen Forte esetében ez szerepel: "a tablettához hasonló készítmények alkalmazása során kismértékben fokozódhat a szívinfarktus (miokardiális infarktus) vagy a sztrók (szélütés) kialakulásának kockázata.

