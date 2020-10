Durvul a koronavírus-járvány, sok az elhunyt - Müller Cecília utánajárt

A múlt héten 600-zal több fertőzöttet találtak, mint a megelőző héten. Egyre több a gyerek és az idősebb is, bár a fiatal felnőttek körében terjed a leggyorsabban a vírus.

1025 fővel emelkedett a beazonosított fertőzött személyek száma - mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs sajtótájékoztatóján. Ezzel 39 862 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 28 krónikus beteg, így az elhunytak száma 996 főre emelkedett, 11 753-an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 27 113 fő.

Aki beteg, kezelje a krónikus betegségét

Mivel magas volt az elmúlt 24 órában elhunyt betegek száma, Müller Cecília áttekintette az előzményeket: mindegyiküknek volt krónikus betegsége. Magas vérnyomás, szív- és érrendszeri betegség, autoimmun betegségek, például pajzsmirigy-alulműködés és más anyagcserezavarok is voltak. Cukorbetegsége, köszvénye és daganatos betegsége is volt az elhunytaknak. Az országos tisztifőorvos szerint fontos ezeknek a betegségeknek a megfelelő karbantartása.

A kórházaknál elrendelt új, dinamikus adatszolgáltatás alapján 1519 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 160-an vannak lélegeztetőgépen. Az operatív törzs jelenleg 28 óvodában és 16 iskolában rendelt el rendkívüli szünetet, 130 osztálynál és 3 teljes iskolánál pedig digitális munkarendet a koronavírus-megbetegedések miatt.

A második hullám felszálló szakaszában vagyunk, a fertőzések száma napról napra nő. Az érintettek korának eloszlása teljesen más, mint az első hullámban volt. A napi esetszám széles sávban mozog, ezt számos tényező befolyásolja. Ha egy szociális otthon érintetté válik, akkor a napi statisztika megugorhat. A heti esetszámokat nézve viszont az látszik, hogy az elmúlt héten 600-zal több fertőzött volt, mint a megelőző héten, ami 9 százalékos emelkedés.

A 20-29 évesek aránya a legmagasabb, de a 30--60 évesek körében is nő az esetszám. A gyermekek fertőzöttsége is emelkedik, bár viszonylag alacsony. 1784 főre nőtt a 14 év alatti fertőzöttek száma. Az iskolások, a fiatal felnőttek és az idősödő korosztály körében is növekszik a fertőzöttek száma. Ennek tudatában kell viselkedni, és betartani a szabályokat - mondta Müller Cecília.

Jelenleg 100 ezer főre 397 fertőzött jut. A területi eloszlás is változik, a sűrűn lakott területek, a főváros, nagyvárosok érintettebbek, de vidéken is egyre több az eset. Nincs már nagy különbség a sűrűn lakott és a kisebb települések között.

Budapesten van a fertőzöttek 21 százaléka, ezt követi Pest megye, Győr-Moson-Sopron majd Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár. A legfiatalabb pozitív elhunyt személy 21, a legidősebb 103 éves volt, 100 fertőzöttre 2,5 elhunyt jut, az elhunytak átlagéletkora 75 év.

28 maszk nélkülit találtak

Az elmúlt 24 órában 28 rendőri intézkedés történt amiatt, hogy nem megfelelően viselték az emberek a maszkot. Ebből 12 eset tömegközlekedési eszközön történt, őket figyelmeztették. A kereskedelmi üzletekben, közintézményekben 13 eset volt, ebből 9 figyelmeztetéssel, egy helyszíni bírsággal 3 pedig szabálysértési feljelentéssel végződött - mondta Kiss Róbert rendőr-alezredes. Három kereskedelmi egységet is figyelmeztetni kellett, hogy tartassák be a maszkviselést a fogyasztókkal.

A járvány kezdete óta összesen 1168 esetben kellett a rendőrségnek intézkednie, ebből 996 esetben figyelmeztetést kapott a szabályszegő. Az elmúlt 24 órában 38 esetben intézkedett a rendőrség a tranzitszabályok be nem tartása miatt, ebből három eset végződött figyelmeztetéssel, 34 helyszíni bírsággal egy pedig feljelentéssel végződött. A vendéglátóhelyeken is volt razzia, egy helyet kellett figyelmeztetni, hogy tartsa be a 23 órai zárórára vonatkozó szabályt. Jelenleg 22990-en vannak hatósági házi karanténban - mondta még el a rendőr-alezredes.