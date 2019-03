Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Egerben két óvodabezárásról döntöttek egy hét alatt

Egy héten belül két óvoda bezárást jelentett be az egri önkormányzat, miután tavaly már egy óvodát bezártak. Akkor botrány lett belőle, most nyugodtan fogadták a hírt a szülők. A városvezetés új férőhelyeket ígér, de a meglévők menthetetlenek.

Csütörtök délután kiderült, hogy a hevesi megyeszékhelyen a Farkasvölgyi úton lévő Ney Ferenc Óvoda Farkasvölgyi Tagóvodáját is be kell zárni. A hírt a város fideszes vezetése közölte egy az ügyet kitárgyaló eseményen a meghívott szülőkkel, akiknek elmondták, hogy nem hirtelen tesznek lakatot az intézményre, hanem a mostani csoportok 2020 nyaráig itt fejezhetik be az óvodát, csak a jelenlegi kiscsoportosoknak, mintegy 20 gyereknek kell majd nagycsoportosként intézményt váltania - írta meg az Egriügyek.hu.

A héten nem ez az első óvodabezárási hír a városból: az egri önkormányzat a Széchenyi utcában található Szivárvány Óvoda Katica Tagóvodát is megszünteti, mert annak épülete már annyira rossz állapotban van, hogy nincs más megoldás. Azt is csak fokozatosan építik le, a továbbiakban nem vesznek fel már gyerekeket. A terv mindkét esetben az, hogy a jelenleg még épülő Kertész utcai óvodában helyezik majd el az érintetteket.

Viszont Egerben nem is csak két ilyen intézmény megszüntetése dőlt el az elmúlt időszakban: tavaly szeptemberben botrány kerekedett abból - idézi fel a hírportál -, hogy a lajosvárosi Zöld Liget ovi bezárásáról gyakorlatilag úgy döntött az önkormányzat, hogy erről a szülőket sokáig nem értesítették. Akkor hirtelenebb volt a lépés: a gyerekeket másik intézménybe és egy ideiglenes helyre kellett átvinni, pedig elvileg a korábbi tervek szerint már el kellett volna készülni a már sokszor beharangozott két új egri óvodának is. Az átadásokat még 2016-ban 2018 nyarára ígérte a város, de addig még az első kapavágások sem történtek meg.

A lépések azért is érdekesek, mert a kormány országszerte új óvodákat ígért, hogy megvalósulhasson a megálmodott demográfiai fordulat.