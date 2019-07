Egészségre ártalmas időjárásra figyelmeztet az MKT

A rekkenő hőség, erős napfény az egész szervezetünket próbára teszi. Hatására a perifériás erek kitágulnak, ami a szokásosnál is jobban terheli a szívet. Jellemző ilyenkor a vérnyomásingadozás és az általános gyengeség, rosszullét, nő az infarktus- és a trombózisveszély is - figyelmeztet a Magyar Kardiológusok Társasága.

Az elmúlt hetekben tartóssá vált a tikkasztó hőség, lényegesen nehezebb bármilyen fizikai és szellemi megterhelést végezni. Nagyon fontos figyelni a munkavégzés körülményeire. A munkavállalók védelmét törvény írja elő, ezt sok helyen mégsem veszik olyan komolyan. Éppen ezért fontos, hogy mi magunk figyeljünk a szervezetünkre, főleg, ha valamilyen kísérőbetegségünk is van - áll a szervezet közleményében.

A szervezetet azért viseli meg a kánikula, mert akkor is fenntartja a saját hőmérsékletét, ám ez nagy melegben, idősebb korban, illetve krónikus betegségek mellett nehezebben megy. A szívterheltsége miatt jellemző ilyenkor a vérnyomásingadozás és az általános gyengeség, rosszullét. Nagyobb lesz az infarktusveszély is, emellett a végtagok körfogatának növekedése (ödémásodás) és esetleg a trombózis is gyakrabban jelentkezhet. Erősen izzadunk, ez már önmagában terheli a szívet.

A napozás, de néha még az árnyékban pihenés is megterhelő lehet, különösen akkor, ha a levegő páratartalma is magas.

"Egyfelől a nagy meleg az egészséges szervezetben is okozhat komoly problémákat, ennek a legsúlyosabb következménye a hősokk, amikor a szervezet fehérjéi szinte 'megfőnek', ez pedig infarktusszerű tüneteket okozhat. Persze ennek semmi köze a szívhez, az egész szervezet ion-, víz- és fehérjeháztartását borítja fel és ezzel tragédiát okozhat. Ami közvetlenül a szív- és érrendszert érinti: a meleg az ereket kitágítja, így a koszorúérbetegeknek még jól is jönne, viszont ez a szokásosnál is jobban megterheli a szívet" - idézik a közleményben Becker Dávidot, a Magyar Kardiológusok Társaságának nevében, aki arra is kitért, hogy ez a helyzet a vízháztartást is könnyen felboríthatja, így fontos a rendszeres folyadékutánpótlás.

Különösen igaz ez a szívelégtelenségben szenvedőkre, valamint amúgy is gyakori veseproblémák mellett ez különösen veszélyes, főleg a rendszeres vízhajtók szedése mellett.

"A szívbetegek többségénél érelmeszesedés áll fenn, az erek szűkebb 'csatornákon' szállítják a vért. Az agy ugyan kiadja a parancsot, hogy több vért pumpáljon a szív, mert a szervezet nagyobb igénybevételnek van kitéve, csakhogy a szívkoszorúerek nem lesznek jobban átjárhatóak, a szív oxigénhiányos állapotba kerül és nem lesz képes követni a kívánt tempót" - figyelmeztet Becker Dávid.

Az időjárás miatt nő a vérnyomásingadozás esélye, ami miatt a szakember azt javasolja, hogy a betegek gyógyszereik szedése miatt - mivel a hőségben azok hatása is megváltozhat - konzultáljanak kezelőorvosukkal. "Fontos, hogy semmiképpen se döntsünk magunk a készítmények elhagyásáról, csak mert éppen nincs panaszunk!" - mondja a kardiológus, aki felhívja a figyelmet arra is, hogy a folyadékhiány pillanatok alatt kialakulhat.

De a fizikai megterhelés hatására nem csak vizet, hanem elektrolitokat is veszítünk. Többek között nátriumot, káliumot, kalciumot, magnéziumot és kloridot. A hőség (és az aktívaknál az edzés) megnövelik a szervezet elektrolitigényét, amit a folyadékkal együtt folyamatosan pótolni kell" - teszi még hozzá az MKT leendő elnöke.

Jó tanács még az is, hogy kerülni kell a napot 11 és 15 óra között, árnyékban érdemes lenni és folyamatosan pótolni kell az elveszített vizet és ásványi sókat!

"A munkavédelmi törvény rendelkezik, hogy a munkavégzéshez megfelelő környezet szükséges. Ez azt jelenti, hogy megfelelő minőségű levegőt kell biztosítani a dolgozók számára. Így a légkondicionálás is munkaadói kötelesség. Amennyiben akár zárt, akár szabad térben végzett munka esetében a munkahely hőmérséklete meghaladja a 24 fokot, védőitalt kell biztosítani a dolgozóknak, legalább fél óránként 14-16 fokos ivóvizet. Bizonyos munkaterhelés felett bizonyos hőmérséklet esetén 1 órán belül pihenő időt kell adni a dolgozóknak, a hőmérséklet növekedése esetén pedig egyre nő az egy órán belüli pihenő idő aránya. Kritikus hőmérsékleti határnak számít, amikor a munkavállaló testhőmérséklete meghaladja a 38 Celsius fokot, illetve az esetlegesen előforduló panaszok (például fejfájás, szédülés, szemkáprázás, szapora szívverés) esetén, a munkát azonnal abba kell hagyni, és szükség esetén orvosi ellátást kell kérni - emlékeztet közleményében a Magyar Kardiológusok Társáság.

Előrejelzés Keddre a hőség miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) figyelmeztetést adott ki az ország szinte valamennyi megyéjére. Több órára kisüt a nap, de különösen az északi megyékben már több felhő lesz az égen. Elsősorban a Nagykanizsa-Debrecen vonaltól északra alakulhat ki záporeső, zivatar, helyenként jégeső sem kizárt. Az északnyugati szél több helyen megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15, 22 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 35 fok között valószínű - írják előrejelzésükben a Met.hu-n