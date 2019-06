Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Egészségügy: a szakdolgozók több mint harmada hiányzik

Egyre aggasztóbb az egészségügyi munkaerőhiány, nagyjából 25-30 ezer szakdolgozó hiányzik a rendszerből, azonnali, 100 százalékos béremelésre lenne szükség - mondta az ATV Start című műsorában Soós Adrianna, a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke.

Soós Adrianna szerint a szükségesnél akár 35 százalékkal is kevesebb ápoló lehet a rendszerben. Álláspontja szerint azokat is be kellene vonni az emelésbe, akik ebből kimaradtak - hangzott el a műsorban.

A Magyar Szakdolgozói Kamara szerint a béremelésről tett kormányzati bejelentés nem fedi le azt a bértáblát, amelyről korábban a kormánnyal tárgyaltak. A 2016-ban elindult béremelésben már "be lett ígérve" a 8 százalék, és ez "nem egy új dolog". Annyi eltérés van csupán, hogy az eddigiekkel ellentétben nem novemberben, hanem júliusban kapják meg ezt a dolgozók. A követező évekre vonatkozó ígéretek azonban valóban újak, azokról korábban nem volt szó. Soós Adrianna nem tartja valószínűnek, hogy más béremelésre is sor kerülne ebben az évben.

Az egészségügyi államtitkár szerint egy 20 éves gyakorlattal rendelkező, magasan képzett ápolónő keresete 340 ezer forint, az alapbére ugyanis 220 ezer forint, ám az érdekvédő szerint ez csak sok túlóra és sok éjszakai ügyelet mellett lehet igaz. Ezzel szemben ma egy magasan képzett ápolónőnek az egy órára jutó nettó jövedelme az ezer forintot sem éri el, vagyis a bejelentett nyolc százalékkal semmit nem lehet elérni, ez nagyon kevés - fogalmazott.