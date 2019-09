Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Egészségügy: újabb lista a kiadásokról

Az EU 28-ak tagállamai átlagosan a GDP-jük 10 százalékát költik egészségügyre. A lista élén álló franciák ennél is többet, 11,5 százalékot, míg a sor másik végén álló románok éppen az átlag felét, 5 százalékot szánnak a megtermelt javakból a lakosok egészségére. A magyarországi költés a GDP 7,4 százaléka az Eurostat most közzétett, 2016-os adatokat tartalmazó összesítése szerint.

Az Európai Unió tagállamai közül GDP-arányosan a franciák költenek legtöbbet, 11,5 százalékot egészségügyre. Toplistás még Németország 11,1, és Svédország 11 százalékkal. A 10 százalékos uniós átlag fölött költenek még az osztrákok, a hollandok és a dánok is, míg a belgák épp az uniós átlagot hozzák az Eurostat friss összesítése szerint.

A GDP 7,5 százalékánál kevesebbet szán egészségügyre az EU 28-ak közül 12 ország. Magyarország éppen az írekkel áll egy szinten 7,4 százalékkal, a régiós országok közül Szlovénia, Bulgária és Horvátország mögé szorulva, egy hajszálnyival megelőzve a cseheket és a szlovákokat.

A GDP kevesebb mint 7 százalékát csak a balti országokban, Lengyelországban, Cipruson és Romániában fordítják egészségügyre. Ugyan Luxemburg is ebbe a csoportba tartozik a GDP 6,2 százalékával, azonban ezt a luxemburgi GDP magas szintjével együtt érdemes figyelembe venni - jelzi az Eurostat. Valamint az is fontos szempont, hogy sok országban nincs állami egészségügyi biztosítás - például Szlovákiában - így ott az ellátórendszerbe magántőke is érkezik.

Az EU 28-akon kívüliek közül kiemelkedő a svájciak 12 százalékot elérő kiadása.