Egészségügyesek pluszpénze - tényekkel válaszolt Káslernek a gyógyszerészkamara elnöke

Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter múlt hét pénteken jelentette be, hogy az egészségügyi dolgozók július 1-vel kapják meg a járvány miatt beígért bruttó 500 ezer forintos egyszeri juttatást, az intézkedés 160 ezer munkavállalót érint. Később kiderült, a gyógyszerészek, a gyógytornászok és az idősotthoni dolgozók nem tartoznak a jutalmazottak közé.

Arról, hogy miért maradtak ki az egyszeri juttatásból a gyógyszerészek, az idősotthoni dolgozók és a gyógytornászok a miniszter a Demokrata című lap online kiadásának nyilatkozott. Elmondta, hogy a gyógyszerészek valóban szerepeltek a kormány elé kerülő díjazottak listáján, de kérdőjellel, ugyanis az ágazat eleve nagyon magas, huszonöt százalékos haszonnal dolgozik, ráadásul az üzletek vállalkozási formában szolgáltatnak és a tulajdonosok közel egyharmada külföldi. A gyógyszertárak egyébként is azt tették, amit járvány nélkül is tettek volna - fogalmazott Kásler Miklós.

A gyógytornászok és az idősotthoni dolgozók, illetve a házi segítségnyújtók pedig azért maradtak ki, mert a munkáltatójuk, egyben fenntartójuk is az illetékes egyház, a vállalkozó, az egyesület, vagy éppen az önkormányzat. Sajnos így nem tartoznak bele abba a körbe, amely kifejezetten az egészségügyi dolgozókat öleli fel, noha az ő munkájuk is a járvány idején kifejezetten veszélyes, hála és köszönet illeti őket - mondta Kásler.

Két oldalas dokumentumban reagált a miniszter szavaira a Magyar Gyógyszerész Kamara elnöke, Hankó Zoltán. Írása elején külön hangsúlyozza, hogy nem ellenzéki támadásnak szánja levelét, ő maga nemzeti elkötelezettségű, hívő és konzervatív értékrendű székely-magyar ember - idézi az elnök szavait az Index.

Haszon vagy árrés?

Hankó azt írja, hogy Kásler Miklós a "haszon" (profit) helyett valószínűleg a "haszonkulcs" (árrés) kifejezést akarta használni, de ez sajnos még így sem igaz. Ma a közfinanszírozott gyógyszerek fogyasztói árának százalékában kifejezett, miniszteri rendeletben rögzített átlagos árrése már csak 10 (!) százalék körüli, ráadásul egyre több olyan gyógyszert forgalmaznak a gyógyszertárak, amelyek árrése még a beszállítónak kifizetendő összeg banki átutalási költségét sem fedezi. A szabadáras egyéb termékek árképzése ezt a kiesést csak részben kompenzálja, a vidéki kisforgalmú gyógyszertárak helyzete pedig csak egyre nehezebb. Évek óta eredmény nélkül könyörgök a korrekcióért, ráadásul úgy, hogy az ágazati átlagbér jóval a nemzetgazdasági átlag alatt van

Az elnök szerint kollégái joggal várták, hogy kapjanak az egyszeri bruttó 500 ezer forintos juttatásból, hiszen a törvények értelmében egészségügyi dolgozók, ráadásul egészségügyi intézményben dolgoznak. Hivatkozik Kásler március 20-án datált levelére is, amit a gyógyszertári dolgozóknak küldött: ebben az áll, hogy fokozottan számítanak a helytállásukra, és előre is köszöni lelkiismeretes munkájukat.

Máris pontosít az Emmi Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az ATV Híradójának reagált arra, miszerint a gyógyszerészek, gyógytornászok és szociális szférában dolgozók kimaradnak az egyszeri bruttó 500 ezres juttatásból. Az Emmi a kérdésre csupán egy mondatban válaszolt,: "a kórházi gyógyszerészek és a gyógytornászok is kapnak az egyszeri juttatásból".

Baj van a tulajdonosi szerkezettel?

A gyógyszertár-tulajdonosok közel egyharmadának külföldi mivoltára reflektálva Hankó úgy fogalmaz: "Ez lehet, hogy igaz - sajnos. A 2010-2018 közötti két kormányzati ciklusban a Kormány és a Kamara együttműködésével sikerült megteremteni a jogi alapjait, hogy valamennyi gyógyszertári vállalkozás többségi gyógyszerészi tulajdonban működjön. Ezért a Kormány még az uniós kötelezettségszegési eljárást is bevállalta. Ha a gyógyszertárak tényleges tulajdonosi szerkezetével probléma van (van!), akkor az ágazati vezetés feladata a jogszabályi előírások érvényesítése mind a tulajdonlás, mind a gyógyszertár-működtetés területén. Évek óta hiába kérem a tárcától az ez irányú intézkedéseket."

A miniszter ama mondatára, mely szerint a gyógyszertárak egyébként is azt tették, amit járvány nélkül is tettek volna, Hankó egy kérdéssel reagált. "Bocsánat, a többi egészségügyi intézményben nem ugyanazt csinálták, amit járvány nélkül is tettek volna, tehát a betegeik ellátását?"