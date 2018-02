Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Egészségügyi béremelésre, oktatásfejlesztésre költene az LMP

Szél Bernadett szerint a következő évtizedekről dönt az ország áprilisban az országgyűlési választásokon, a jelenlegi kormányzat ugyanis a jövőt lopja el - írta az MTI. Az ellenzéki politikus a normális bérek biztosítását nevezte az LMP-program alapvetésének.

Az LMP miniszterelnök-jelöltje szombati, budapesti országértékelő beszédében - idézve Antall József egykori miniszterelnököt - úgy fogalmazott: 15 millió magyar miniszterelnöke kíván lenni, de nemcsak a határon túli millióké, hanem az országot elhagyó százezreké is. Szerinte ugyanakkor Orbán Viktor 2 millió ember miniszterelnöke csupán, őt csak azok érdeklik, akik a Fideszre szavaznak - tudósított az MTI.

Jelenleg Magyarországon nincs kormányzás, most ugyanis a propaganda mondja meg a kormánynak, hogy mit kell tennie. Ha ez a kormány elveszíti a bizalmat, tagjaira nem az ellenzéki lét vár, hanem a börtön - mondta Szél Bernadett.

Az LMP társelnöke a normális bérek biztosítását nevezte az LMP-program alapvetésének, de kijelentette azt is: az LMP-nek elege van mind a kormányzati, mind az ellenzéki térfélen zajló teszetoszaságból.

Az ellenzéki párt társelnöke bírálta a kormány családpolitikáját, mert az ország szerinte nem jutott ki a demográfiai krízisből, de azt is felhozta, hogy 2010 óta szerinte megduplázódott a dolgozó szegények száma. Még senki olyan messze nem távolodott el a helyes úttól, mint Orbán Viktor, aki csak akkor tudja Magyarországon tartani az embereket, ha a nyugati határra is kerítést épít.

A kormányzati propagandát nevezte a kudarc egyértelmű bizonyítékának: már azt sem mondják, hogy Magyarország jobban teljesít, csupán annyit, hogy "Soros György van, veszély és felháborodás".

Az LMP nem kíván harcolni sem a Fidesz propaganda-hazugságával, de a többi ellenzéki párttal sem, mert annak is csak a Fidesz örül. Nem kötnek elvtelen kompromisszumokat, és nem dőlnek be a többi ellenzéki párt trükkjének, akik csupán támadták őket, és rájuk akarták kényszeríteni, hogy ugyanazt tegye az LMP is, mint ők. De ha nem a választópolgárok döntenek, hanem a pártok titkos tárgyalásokon, akkor nem látszik a teljesítmény - véli Szél.

Változtatni kívánnak azon, hogy a politikusok csak magukkal vannak elfoglalva, mert az emberek az elmúlt 28 évben mellékszereplők lettek a saját országukban. Kijelentette ugyanakkor, hogy az LMP mindazokkal tud együttműködni, akik korszakváltást akarnak.

"Mi foglalkozunk nőügyekkel" - sorolta programjuk elemeit, hozzátéve: véget ért a korszak, amikor politikus urak üzenik meg a nőknek, hogy hol a helyük, de szólt arról is, hogy a büdzsé 20 százalékát az oktatásra költenék és jelentős béremelést valósítanának meg az egészségügyben.

Hadházy Ákos, az LMP társelnöke arra mutatott rá, hogy az ország életszínvonala az elmúlt nyolc évben nem közeledett Ausztriáéhoz. A fő gondnak a korrupciót nevezte. Az LMP komolyan gondolja az elszámoltatást, de nem mindenkiben látja az elszántságot. Bírálta Zugló polgármesterét, Karácsony Gergelyt, aki az MSZP és a Párbeszéd közös miniszterelnök-jelöltje, mert egyetlen korábbi visszaélést sem tárt fel a kerületében.

Szerinte a kormányoldal rengeteg pénzt lopott, amelyből már 2014-ben is jelölteket vagy szavazatokat vásárolt, most pedig az ellenzéki pártokban lévő mozgásokat is befolyásolni kívánják.

Az Új Kezdet az önkormányzati tapasztalatokat apportálta az együttműködésbe - mondta Gémesi György, az LMP-vel szövetséges párt elnöke, aki szerint a kétezer fő alatti települések nagy bajban vannak. Azokban egy erős Fidesz-győzelem esetén csak elöljáróságok lesznek, vagyis csaknem 2 millió emberről mond le a kormány, és olyan államstruktúrát alakít ki, amely pártpolitikai irányítás alá helyezi az egész országot.



A képen Hadházy Ákos és Szél Bernadett

