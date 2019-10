Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Egy amerikai magángyűjteményből előkerült Kádár Béla-festményre is lehet licitálni

Egy amerikai magángyűjteményből került elő Kádár Béla Concertina című festménye, amelyre 206 műalkotás mellett licitálhatnak az érdeklődők a Virág Judit Galéria október 20-i őszi árverésén a Budapest Kongresszusi Központban - írja az MTI.

Szabó Zsuzsanna , 2019. október 5. szombat, 11:40 Fotó: Napi.hu - Képünk illusztráció, Kádár Béla Beszélgetők szabadban című olajfestménye

A galéria őszi árverésén olyan alkotók munkái szerepelnek, mint Schönberger Armand, Czóbel Béla, Scheiber Hugó, Gulácsy Lajos, Rippl-Rónai József és Paál László, de az árverés tételei között megtalálhatók a Dévényi-gyűjtemény ritkaságai is - olvasható a galéria MTI-hez elküldött tájékoztatójában.

Mint írják, Kádár Béla jelentős sikereket ért el Németországban és Amerikában az 1920-as évektől. Képeit nemcsak magángyűjtők, hanem neves amerikai és európai múzeumok vásárolták meg. A 40 millió forinttól kínált Concertina című festményen erőteljesen érződik a Bauhaus és a konstruktivizmus hatása. A képet Kádár vitte ki hajóval egy amerikai tárlatra a húszas évek közepén. Először az 1928-as brooklyni kiállításon volt látható, majd New Yorkban, Philadelphiában, San Diegóban és Phoenixben is bemutatkozott. Az utóbbi kiállításról az Arizona Republic rangos amerikai folyóirat cikkében Kádárt olyan nagy festőkhöz hasonlította, mint Fernand Léger vagy Picasso. Az 1970-es években egy Los Angeles-i magángyűjteménybe került, ahonnan hosszas előkészületek után tért vissza Magyarországra.

Kádártól árverésre bocsátják még a Kompozíció (Lányok csendélettel) című, art deco hatású kettős aktját is, amelynek kikiáltási ára 8 millió 500 ezer forint.

Licitálni lehet Scheiber Hugó Sturm-bál című festményére, amelyen Herwarth Walden berlini galériájának egyik hírhedt, futurisztikus díszletekbe öltöztetett bálja elevenedik meg. A legendás Der Strum az avantgárd európai fellegvára volt az 1920-as években, a galéria művészei között találjuk Oskar Kokoschkát, Marc Chagallt és Moholy-Nagy Lászlót is. Scheiber a húszas években több kiállításon is szerepelt a német fővárosban, de Olaszországban és Amerikában is nagy érdeklődés kísérte műveit. Az 1925-ös festmény kikiáltási ára 28 millió forint.

Ugyancsak 28 millió forinttól kelhet el Schönberger Armand Abszintivók című festménye, a festő életművének egyik legfontosabb darabja, amelyen a művész és felesége látható. Schönberger Armand ugyancsak komoly eredményeket ért el külföldön: Pozsonyban, Nagyváradon, 1932-ben pedig Malmöben rendezett sikeres kiállításokat.

Czóbel Béla feleségét ábrázoló, 1941-es aktja a művész érett korszakának legérzékibb és legintimebb alkotása, kikiáltási ára pedig 24 millió forint. A festmény Czóbel egyik legtöbbet reprodukált és kiállított festménye, amely egy svájci magángyűjteményből került az őszi aukcióra. A kép szerepelt az 1959-es Velencei Biennálén, valamint az 1971-ben megnyílt, nagyszabású Czóbel életmű kiállításon a Műcsarnokban.

Mindezek mellett a Dévényi-gyűjtemény ritkaságaira is licitálhatnak az érdeklődők. Dévényi Iván esztergomi pedagógus, a modern magyar műgyűjtés történetének meghatározó személyisége volt, aki olyan világhírű művészekkel is kapcsolatban állt, mint Pablo Picasso vagy Georges Braque. Egykori gyűjteményének kiemelkedő alkotásait kínálják az árverésen, többek között Ferenczy Károly, Czigány Dezső és Bálint Endre festményeit.

Licitálni lehet még a Berény család gyűjteményéből előkerült Berény Róbert-alkotásokra, amelyek most kerülnek először árverésre.

A tételek között szerepel még sok más mellett Vaszary János, Szőnyi István, Márffy Ödön és Paál László alkotásai, valamint szecessziós Zsolnay-kerámiák - írták a tájékoztatóban.