"Egy hajszálon múlt hogy nem estek el, mert akkor simán agyontapossák őket" - bajok a Sziget első napján

A Sziget Fesztivál szerdai nyitónapján akkora volt a tumultus, hogy többen rosszul lettek és a pultokon keresztül menekültek a pánikba esett emberek. Munkatársunk helyszíni beszámolója szerint a kijárat felé volt a legnagyobb a baj. Egy körülbelül 300 méternyi szakaszt bő félóra alatt sikerült leküzdeni, miközben a beszorított tömegben akár katasztrófa is kitörhetett volna.

Többen is jelezték, hogy kibírhatatlan volt a tömegnyomor Ed Sheeran koncertje alatt. Egy ponton a pultosok kezdték el behúzni és kiengedni a pánikba esett embereket, illetve többeken segíteniük kellett, mert elájultak - írta az Index.hu.

A helyzet több beszámoló szerint is a színpad jobb oldalánál volt kritikus. Többen panaszkodtak, hogy nem tudnak kijutni a fesztivál területéről és sokáig állt a tömeg. Egy helyszínen tartózkodó szerint nagyjából 20 perc volt, mire kiért, de ő szerencsés volt - mások több mint egyórás várakozásról számoltak be. Az egyik biztonsági őr azt mondta, hogy a híd teherbírása miatt csak szakaszosan tudták engedni az embereket, ezért torlódtak fel. (Ezt a magyarázatot adták később a szervezők is.)

A színpad baloldalán könnyebb volt a helyzet, nem alakult ki nagy torlódás. Az egyik Sziget-vendég, aki viszont a pódium jobb szélén állt, arról számolt Napi.hu-nak, hogy az azon az oldalon elképesztő módon besűrűsödött a tömeg. Úgy érzete majdnem agyonnyomják és halálfélelme volt. Szerinte egy hajszálon múlt hogy nem estek el, de ha elestek volna, simán agyontapossák őket

Kollégánk nem itt, hanem a kijutásnál érzékelt hatalmas tömeget: egy körülbelül 300 méteres szakaszt bő félóra alatt sikerült leküzdeni és simán lehetett volna katasztrófa a beszorított tömegben. "Mozdulni, levegőt venni sem lehetett, miközben voltak, akik nagyon durván nyomultak" - mesélte.

Szerinte ugyancsak probléma volt, hogy a kijárat felé vezető úton az óriási tömeg körül egyetlen szervezőt sem lehetett látni csak a kapunál lehetett találkozni velük. Már a hídon túl hallotta, amint egy szervező a biztonsági őrökkel beszélt és mondta nekik, hogy teljesen tehetetlen. A tömegben sokan arról beszéltek, hogy a katasztrófavédelemnek ezt nem szabadott volna megengednie és ha például kitört volna egy vihar, akkor a tragédia borítékolható lett volna.

Az esemény Facebook oldalán nagyon durva kommentek jelentek meg: a komoly, halálfélelmes, rosszullétes, menekülős bejegyzésekre pedig a Sziget ugyanazt az egyenválaszt adta.

A szervezők számítottak rá Az idei Sziget egy világsztárral nyitott így már napokkal ezelőtt tudtuk, hogy teltház várható, ami 95 ezer embert jelent egy időben a Fesztivál területén - írta az Indexnek a fesztivál sajtóosztálya. Számítottunk rá, hogy a koncertre érkező látogatók egyszerre indulnak majd ki a buli végén és ezt a folyamatot a váratlan, rövid zápor még jobban felgyorsította. Figyelembe véve a K-híd teherbírását, a környező utcák és a közlekedési eszközök kapacitását úgy döntöttünk, hogy "megtörve" a tömeg haladását, szakaszosan engedjük ki a látogatóinkat a fesztivál területéről elkerülendő a "külső" torlódást, fennakadást. A kijutás a biztonsági szolgálat és a rendőrség folyamatos kontrollja mellett zajlott, a hatóságokkal szoros együttműködésben, a biztonsági terveknek megfelelően. A kötelező check-in rendszer és biztonsági intézkedések miatt már a kiérkezéskor felhívtuk a figyelmet arra, hogy időben érkezzen mindenki, így a koncertre való bejutás is gördülékenyen zajlott. A Nagyszínpad előtt 60 ezer ember élvezte a koncertet, elképzelhető, hogy egy ilyen volumenű eseményen néhányan, hirtelen szembesülve a tömeggel, megijednek, ritkán ugyan, de előfordulhatnak ilyen esetek. Váratlan, személyi sérüléssel járó esemény nem történt, másfél órával a koncert után már szellősen, gördülékenyen ki lehetett jutni a fesztiválról - értékeltek.