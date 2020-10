Egy hónapon belül naponta százak halhatnak bele a járványba Magyarországon

A Washingtoni Egyetemen működő Egészségmérési és -értékelési Intézet (IHME), a világ vezető járványmodellezői azt állítják, ha Magyarországon a jelenlegi trendek folytatódnak, nagyon hamar katasztrofálissá fog válni a helyzet. Az év végéig több mint 12 500 halálos áldozata lehet a járványnak.

A november végére várt tetőzéskor 35 ezren fognak ténylegesen megfertőződni (tehát az azonosított és az azonosítatlan fertőzöttek együtt), és 220-an fognak meghalni naponta - ez látszik az IHME modellszámításaiból, amelyeket a Magyar Hang szemlézett. Az amerikai szervezet, amelyet a Bill és Melinda Gates Alapítvány is támogat, valamint a járvány kezdete óta a legpontosabb előrejelzéseket készíti, azt állítja, hogy a betegség magyarországi kezelésével hamarosan koronavírus-katasztrófa jöhet.

Szombat reggel közölte az operatív törzs, hogy 1086 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 29 717 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 14 krónikus beteg, így az elhunytak száma 812 főre emelkedett, 6824-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 22 081 fő. Az aktív fertőzöttek 36 százaléka, az elhunytak 52 százaléka, a gyógyultak 35 százaléka budapesti. 704 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 43-an vannak lélegeztetőgépen. A levett, közel 11 500 teszt 9,7 százaléka lett pozitív, a WHO szerint 5 százalék alatt mondható az, hogy elegendő mintát vettek le.

A helyzet akkor romolhat, ha az egészségügyi ellátórendszer egy pont után nem tudja kezelni a fertőzötteket. Ha betelnek az intenzív osztályok ágyai, ha elfogy a szabad lélegeztetőgép, ha kidőlnek az orvosok és az ápolók, akkor az egyébként megmenthető betegek is meghalhatnak (nem beszélve a nem koronavírusos súlyos betegekről). De problémát jelenthet a nem koronavírusos betegek elhelyezése is, mert így ők maradhatnak ellátatlanul.

A modell nem jelenti azt, hogy ez biztosan így is lesz. Maguk az emberek a higiéniai szabályok betartásával, a maszkok szabályos, de az előírásokon túli viselésével, a távolságtartással maguk is csökkenthetik a betegség továbbadásának kockázatát. Bár az elmúlt időszakban felerősödtek a járványtagadó, maszkellenes hangok, valójában ezek fontos eszközei a védekezésnek. A most terjedő téves hír, hogy a mostani előírt maszkviselés mellett is terjed a járvány, vagyis értelmetlen a hordásuk egyszerűen ostobaság: a legtöbb új fertőzött akkor kapta el a koronavírust, amikor éppen nem viselt maszkot. Jelenleg a szabályozás sok kiskaput enged: szórakozóhelyeken, az utcai tömegben, közlekedési eszközök megállóiban, focimeccseken, pálinkafesztiválokon nem kell viselni ezeket. Ez sok szempontból kockázatos.

Magyarországon egyelőre nem várhatók szigorítások, de az egyéni döntések túlmutathatnak a kötelező előírásokon. Orvosok között szállóigévé vált,

lehet, hogy kényelmetlen a maszk, de egy intubációs tubus a lélegeztetőgéphez sokkal fájdalmasabb!

