Egy ilyen világjárvány korántsem a védőoltással ér véget, megszólalt az infektológus

A Magyar Orvosi Kamara infektológus szakértője biztosan beoltatja magát az engedélyezett vakcinák valamelyikével. Prinz Gyula azonban hangsúlyozza: a vakcinadömping ellenére nem lesz egycsapásra vége a járványnak, sőt harmadik hullám is várható, ha lazítanak a szabályokon.

A vakcinadömpingben a közhangulatot meglovagolva a magyar kormány azt hirdeti, a védőoltások megérkezésével túl leszünk a járványon, a 24.hu által megkérdezett orvos szakértő viszont lehűti a kedélyeket.

Egy ilyen méretű világjárvány korántsem a védőoltással ér véget - mondja Prinz Gyula infektológus, hangsúlyozva: akkor lesz kézben tartva a pandémia, ha a lakosság 60-70 százaléka ellenanyaggal rendelkezik, de a SARS-Covid-2 vírus még - a szakemberek szerint sem megjósolható ideig - cirkulálni fog az emberiségben.

A szakértő szerint mindenképpen a vakcina rövid távú előnye lesz, hogy segítségével egy normálisabb élethez térhetünk vissza, és csökken az egészségügy terhelése. Azonban egy jól működő, biztonságos vakcinával sem dobhatjuk el a maszkot - figyelmeztet.

A járvány felszámolásának folyamata azért is lassú, mert az oltóanyag(ok) megérkeztével oltási stratégiára lesz szükség. Az első fázisban az egészségügyi dolgozóknak kell felajánlani a lehetőséget, itthon is velük kezdődik az oltási sor, majd a második fázisban a szociális otthonban élőknek és ellátóiknak. Utánuk jöhetnek a 65 év feletti, rizikófaktorral rendelkező idősek - vázol fel egy kívánatos sorrendet Prinz Gyula, aki egyetért azzal, hogy a közellátásban nélkülözhetetlen dolgozókat (rendőröket, szemétszállítókat) is előre kell venni. Helyesnek tartaná azt is, hogy a tömeges oltás előtt felmérjék, ki az, aki átesett már a fertőzésen, és rendelkezik ellenanyaggal, mert őket érdemes a sor végére tenni.

Az oltási hajlandóságról több felmérés is készült, a legutóbbit a Publicus Intézet tette közzé, e szerint a közeljövőben elérhetővé váló koronavírus-vakcinák elfogadottsága a magyarok körében mindössze 20-36 százalék. Kiderült az is, hogy csekélyebb a magyarok bizalma az orosz és a kínai vakcinákban (20-21 százalék), és inkább oltatnák be magukat amerikai és európai fejlesztésű szerrel (31-36 százalék).

Prinz Gyula szerint azonban ezek a közvélemény-kutatások csalóka eredményt hozhatnak, mert nem mindegy, hogy a felmérés készítésekor milyen, a lakosság véleményét és attitűdjét befolyásoló információk állnak rendelkezésre a járványról és a vakcinákról. Ezért is fontos a döntéshozók kommunikációja: ha azt hangoztatják, hogy a kijárási tilalmat és az egyéb korlátozó intézkedéseket, valamint a magas halálozási arányt a tömeges oltással lehet enyhíteni és kordában tartani, akkor valószínűsíthető, hogy a jelenleginél többen fognak az oltás mellett szavazni. Fontos szerinte az is, hogy az egészségügyi dolgozók is a vakcina mellett álljanak ki, növelve ezzel a bizalmat. Szerinte még sok a megválaszolandó kérdés, és sok mindent lehet kiragadni az információdömpingből, de abban az oltásban, amire a gyógyszerfelügyeleti hatóságok rányomják a pecsétet, akár Európában, akár az Egyesült Államokban, vakon meg lehet bízni.

Prinz szerint optimális forgatókönyv esetén is várhatóan a nyáron vagy az ősszel jön el annak az ideje, hogy már nemcsak a veszélyeztetettek, hanem a fiatalok oltása is megvalósulhat, addig pedig ha alacsony átfertőzöttség mellett, vakcina nélkül engedünk a korlátozó intézkedéseken, és lazítunk a szabályokon, akkor intenzív harmadik hullámra számíthatunk - írja a 24.hu.