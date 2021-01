Egy kis nyugalom után érkezik a csapadék

A következő periódusban egy kis nyugalom következik, ezt követően azonban továbbra csapadékos időre van kilátás az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzése szerint.

Szerdára virradó éjszaka általában kissé vagy közepesen felhős lesz az ég, de a Dunántúlon az éjszaka első felében még borult tájak is lesznek, és ott, illetve a Duna mentén alakulhat ki elszórtan hózápor, kisebb havazás. Nyugat- és Közép-Magyarországon az északnyugati szél élénk lesz, a magasabban fekvő helyeken egy-egy erős széllökés is lehet, másutt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -7 és 0 fok között alakul, de az északkeleti, havas, szélvédett tájakon - főként Borsod északi részein - ennél több fokkal hidegebb is lehet.

Szerdán változóan, napközben átmenetileg erősebben felhős idő valószínű napos időszakokkal. Reggel, délelőtt kevés helyen, elsősorban a Duna mentén még előfordulhat néhol hózápor, ezt leszámítva azonban estig nem valószínű csapadék. Este, késő este az ukrán határ környékén lehet hószállingózás. Napközben a Dunántúlon és a Duna mentén megerősödik az északnyugati szél, a keleti megyékben azonban gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -7 és 0 fok között alakul, de az északkeleti, havas, szélvédett tájakon - főként Borsod északi részein - ennél több fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 0 és +5 fok között alakul, de az északi határ mentén néhol napközben is fagyhat.

Csütörtökön kezdetben főleg a Tiszántúlon lehetnek hosszabb-rövidebb napos időszakok, majd eleinte egy keskenyebb vastag felhősáv vonul át nyugatról kelet felé, délutántól ezzel összeolvadva egy melegfront szélesebb, vastag felhőzete is eléri hazánkat szintén nyugat felől. Éjjel és délelőtt elsősorban a nyugati, északnyugati megyékben fordulhat elő hószállingózás, kisebb havazás, helyenként eső, hajnalban néhol ónos eső. Ez a csapadéksáv délután kelet, északkelet felé húzódik. A késő délutáni, esti óráktól már több helyen számítani lehet csapadékra: hazánk északkeleti felén havazásnak, délnyugati felén havas esőnek, esőnek van nagyobb esélye. Sokfelé megélénkül, a Dunántúlon helyenként megerősödik a déli, délnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -7 és 0 fok között valószínű, de a havas, kevésbé felhős, szélvédett északkeleti tájakon -8, -11 fokot is mérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +6 fok között alakul, északkeleten az alacsonyabb, délnyugaton a magasabb értékekkel.

Pénteken éjszaka helyenként átmenetileg vékonyodhat a felhőzet, de napközben nyugat felől újabb melegfront vastag felhőzete borítja be az országot. Hajnalban ködfoltok lehetnek. Többfelé várható csapadék: a délnyugati országrészben inkább eső, de az idő előrehaladtával a középső, majd ÉK-i tájakon is egyre inkább eső, helyenként fagyott eső válthatja a havat. A déli, délnyugati szél a Dunántúlon helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -6 és +4, a legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +12 fok között alakul, északkeleten lesz a hidegebb, délnyugaton az enyhébb idő.