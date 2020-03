Egy nagy előnye biztos van a járványnak

Nemcsak Kínában és Olaszországban, hanem Magyarországon is érezteti környezeti hatását a járvány, az elmúlt két hét bezárkózása - írta az Index az Országos Meteorológiai Szolgálat budapesti légszennyezettségi adataira hivatkozva.

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat adatait mindenki láthatja a levegominoseg.hu oldalon. Az Index négy fővárosi mérőállomás adatait nézte meg úgy, hogy pesti és budai, belvárosi és zöldövezeti környékekről is legyenek adatok.

A március 16-tól bevezetett szigorítások (iskolák, óvodák bezárása, rendezvények korlátozása, otthoni munkavégzés ajánlása) után még nem javult, sőt, romlott a főváros levegőminősége.

Ennek meteorológiai oka volt: a frontok hiánya, nem tudott tisztulni a levegő, hiába csökkent közben jelentősen a közlekedési forgalom. Ilyenkor a szennyező anyagok nem tudnak kellő hatékonysággal a környező levegővel elkeveredni, feljutni magasabb légrétegekbe, megrekednek a talaj közelében, vagyis az időjárás miatt az új, otthonmaradós világban valamivel még rosszabb is lett a levegő - olvasható az Index cikkében.

Aztán a múlt hétvégén érkezett hidegfront már megtette a hatását a kibocsátáscsökkentéssel együtt. Ezt mutatják a fővárosi mérőállomások adatai.

A napi átlagok mutatják, hogy mostanra sokkal jobb lett a levegő minősége Budapesten. A változás a nitrogén-dioxid esetében a leglátványosabb, ennek a szennyezőnek a kibocsátása elsősorban a most bezuhanó közlekedésből származik. A legforgalmasabb helyszínen, a Széna téren 75 µg/m3-ről 13-ra zuhant vissza az NO2-koncentráció napi átlaga, de hasonló a trend a többi helyszínen is.

Arányaiban kisebb mértékű, de hasonló javulás látszik a szálló por kapcsán is. A 10 mikron alatti méretű PM10 és az egészségre különösen ártalmas PM2.5 esetében is kifejezetten jó értékeket detektáltak az elmúlt napokban. Még a relatíve legrosszabb is legfeljebb az 50 mikronos µg/m3 egészségügyi határérték felét érte el a PM10 szintje a mérőállomások adatai szerint. Ennek is kettős oka volt, a járvány miatti mozgáskorlátozottság és a meteorológia együtt felelős a jobb levegőért.

