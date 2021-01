Egy nap alatt évszakot váltunk

Szombaton a tavaszias idő után este hidegfront érkezik és látványos lehülés veszi kezdetét.

Január utolsó hétvégéjén Magyarország a tőlünk délre található enyhe, nedves, valamint az északra felhalmozódott hideg, sarkvidéki eredetű levegő ütköző zónájába kerül - írja az Időkép.

Szombaton enyhe levegő érkezett fölénk, melynek eredményeként kora délután a legtöbb helyen 8-13 fok volt, csak északon, északkeleten lehet pár fokkal hidegebb.

Este azonban hidegfront érkezik. A szél északira, északnyugatira fordul, és nyugat felől csapadék is jön. Ez eleinte eső lesz, melyet éjjel észak felől egyre többfelé havas eső, havazás válthat, miközben egy mediterrán ciklon is megközelíti Magyarországot délnyugat felől.

Így vasárnap eleinte még több helyen, a későbbiekben főként délen számíthatunk havazásra, délkeleten havas esőre is, a hajnali órákban egyes helyeken ónos eső is előfordulhat. Az Időkép szerint összességében északon várható a legkevesebb csapadék, és délen, délnyugaton a legtöbb. A feltámadó északkeleti szél délen, délnyugaton hófúvást is okozhat.

A front mögött szombat estétől látványos lehűlés veszi kezdetét. Vasárnap a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -6 és +2 fok között, míg a legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap -1 és +2 fok között valószínű.