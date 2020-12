Egy problémát megoldottak, de még mindig nehéz az újbudai panellakók élete

Csökkentették az 1-es villamos elviselhetetlen zaját az Etele úton, de a környék panelházaiban élők más zajforrásoktól is szenvednek.

Az 1-es villamos meghosszabbított pályájának átadása feldúlta az Etele út-Fehérvári út közelében élők mindennapjait, mert az áthaladó szerelvények minden tengelye elviselhetetlen zajjal és rezgéssel zakatolt át a keresztező sínpárokon, az összes irányban - írja az ujbuda.hu.

Az önkormányzat szerint bár a kivitelezők az építés során ígéretet tettek arra, hogy ez csak átmenetileg lesz így, érdemi lépés az átadás után sem történt. A lakók kérésére az önkormányzat vette kézbe az ügyet, és a BKV-val való egyeztetések után úgy tűnik, sikerült megoldást találni a problémára. A szakemberek szeptemberben tartottak helyszíni szemlét, majd egy kísérleti módszert alkalmazva felfutó felületeket hegesztettek a sínpárokra.

Ennek lényege az, hogy az érintkezés helyén megemelték a villamosokat a sínek találkozásakor. Először a Hengermalom út-Etele tér irányban végezték el a felhegesztést, a tesztelés sikeresnek bizonyult, így a teljes szakaszra bevetik ezt a módszert. A visszajelzések alapján úgy tűnik, a zajhatás jelentősen csökkent a környéken.

Az Újbuda egyik legforgalmasabb részén élők egyébként is sok zajtól szenvednek: a régi panelházak nem mérséklik számottevően a közlekedés hangjait, a közelben építkezés zajlik. A Meszlényi Zoltán-templom harangzúgása is sok lakásban elviselhetetlen, de a templom plébánosának együttműködésével már keresik erre a műszaki megoldást.

Más zajforrások is vannak

A közeli irodaház-építkezés a civil aktivista szerint nem zavarta különösebben a lakókat. Nagyon sok múlik a kommunikáción. Ha éjszaka is betonozni kell, akkor az a helyes, ha előre értesítik a környéken élőket, hogy mire számíthatnak. Így sokkal kevesebb probléma adódik, és elkerülhetőek lesznek a konfliktusok - mondta a lapnak Bíró Tamás, a Csendes Etele és a Fenntartható Kelenföldért közösségi oldalak aktív tagja

A sarki üzleteket és pavilonokat lebontották, ám egy ideiglenesen oda helyezett dohánybolt hangos áramfejlesztője sokakat zavart. A bolt szeszes italt is árult, így részeg kiabálás is volt olykor az amúgy is zajos helyen. Az ideiglenes trafik elkerült az Etele útról, de a kereszteződés túloldalán lévő dohánybolt vevői közül sokan isznak és szemetelnek az utcán, ami folyamatos probléma a köztisztasági munkatársaknak is.