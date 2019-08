Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Egyen dinnyét! Még nem késő az agrártárca szerint

Dinnyefogyasztást ösztönző kampányt indított az Agrármarketing Centrum (AMC), az akcióval az idén hosszabb dinnyeszezonra szeretnék felhívni a figyelmet.

Idén várhatóan 180 ezer tonna lesz a hazai dinnyetermés - mondta az MTI szerint Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára a népszerűsítő kampány zamárdi helyszínén. A termelők tudatos fajtaválasztása miatt idén már nem augusztus 10-én, Lőrinc napján ér véget a szezon, hanem kihúzódik szeptember végéig - tette hozzá az államtitkár, aki szerint európai szinten is jelentős a magyar dinnyetermelés, az Európai Unióban Spanyol-, Görög- és Olaszország után Magyarországon terem a negyedik legtöbb dinnye.

A közel kétezer hazai termelő nemcsak a magyar, hanem külföldi fogyasztókat is ellátja kiváló minőségű termékével - véli Feldman Zsolt. Az öt magyar dinnyetermesztő körzet termelőinek a megélhetése a dinnye fogyasztásától függ, így az Agrárminisztérium is komoly energiát fordít arra, hogy a magyar dinnye hírnevét erősítse. Az idei év szélsőséges időjárása a dinnyetermelőket is érintette, ennek ellenére kiváló minőségben és megfelelő mennyiségben terem a magyar dinnye.

A dinnye melegben kiváló gyümölcs, tartalmaz A, B, C és E vitamint, foszfort, és magas víztartalma miatt kiválóan hidratál. Az AMC célja a biztos piac megteremtésével megélhetést adni a magyar gazdáknak. Aláhúzta, hogy a magyar dinnye ellenőrzött és biztonságos úton kerül a kiskereskedelembe, és fontos, hogy a hazai fogyasztás ökológiai lábnyoma is kisebb az import gyümölcsnél - mondta Ondré Péter, az AMC ügyvezetője az MTI szerint.

Mártonffy Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Kertészeti és beszállító ipari osztályának elnöke elmondta, hogy új termelési programot állítottak össze, ennek eredménye, hogy a gazdák már több fajtát termesztenek.

A zamárdi strandfesztiválon augusztus 20-án indult, kóstolással összekötött kampány jelenleg három helyszínen zajlik, és a tervek szerint tíz-tizenöt város termelői piacán népszerűsítik hasonlóképpen a gyümölcs fogyasztását - mondta Ondré Péter. Az egészségügyi világszervezet ajánlása szerint fejenként napi 400 gramm gyümölcsöt kellene fogyasztani, Magyarországon ez a mennyiség most 250 gramm; ezért is fontos a gyümölcsfogyasztásra felhívni a figyelmet.