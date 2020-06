Egyetemek átalakítása - újabb részleteket közöltek

Összeállt hat egyetem kuratóriuma, amelyeknél alapítványi kézbe adják a fenntartói jogokat. Bódis József államtitkár azt is bejelentette, hogy összeolvad a Kaposvári Egyetem és a Szent István Egyetem - idézi az MTI hírét a hvg.hu.

Hat felsőoktatási intézményben már zajlik a modellváltás, hamarosan egy hetedik is csatlakozik hozzájuk, emellett integrációkkal megújul az agrár-felsőoktatás is. Erről az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkára beszélt csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón a portál szemléje szerint.

Bódis József azt mondta, hogy a hatékony és korszerű felsőoktatás a cél, a modellváltó intézmények alapítói és fenntartói joga a közvetlen állami kézből vagyonkezelő alapítványokhoz kerülnek. Az innovációs képesség fejlesztése, az üzleti világ felé lépés terén új helyzet áll elő - tette hozzá.

Augusztus 1-jétől

az Állatorvostudományi Egyetem,

a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem,

a Miskolci Egyetem,

a Neumann János Egyetem,

a Széchenyi István Egyetem és

a Soproni Egyetem vált modellt.



Hozzájuk csatlakozhat hetedikként a Színház- és Filmművészeti Egyetem.



"A létrejövő alapítványok élén kuratórium áll, ezek tagjait pedig az alapján kérték fel, hogy értsenek az adott szakterülethez, a felsőoktatáshoz, illetve a kialakítani kívánt új világhoz, amely felé a felsőoktatási intézményeket kívánjuk vinni. A képzésen, az oktatáson túl tudományos és innovációs elvárás is megfogalmazódik. Az innováció tekintetében a magyar felsőoktatás alulteljesít" - magyarázta Bódis József.

Az államtitkár arról is beszámolt, hogy összeállt a hat egyetem kuratóriuma:

Az Állatorvostudományi Egyetem - Marek József Alapítvány kuratóriumi elnöke Náray-Szabó Gábor akadémikus,

a Miskolci Egyetem - Universitas Miskolcinensis Alapítványnál Varga Judit igazságügyi miniszter,

a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítványban Böszörményi-Nagy Gergely, a Design Terminál igazgatója,

a Neumann János Egyetemért Alapítványban Csizmadia Norbert, az MNB PADMA elnöke,

a Soproni Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke Csányi Sándor, az OTP Bank Zrt. elnök-vezérigazgatója,

a Széchenyi István Egyetemért Alapítványban pedig Knáb Erzsébet, az Audi Hungaria Zrt. személyügyért és szervezetért felelős igazgatója lett. Utóbbi kuratóriumába bekerült Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is.

Az államtitkár beszélt arról is, hogy a modellváltás az eddigitől eltérő finanszírozási módszert hoz a felsőoktatásba. Ennek lényege, hogy az eddigi egylábú (oktatási) finanszírozás helyett - osztrák mintára - háromlábú struktúrát vezetnek be, amelyben az oktatási tevékenység mellett az infrastruktúra fenntartását, illetve a tudományos-művészeti teljesítményt ismerik el. Utóbbit fele részben a jelenlegi számok - így például a minősített kutatók száma és a publikációs aktivitás -, fele részben a releváns egyetemi rangsorban elfoglalt helyezés alapján finanszírozzák.



A modellváltó intézmények saját tulajdonba kapják azokat a vagyonelemeket, amelyekben működnek. Az átalakításról szóló törvény elfogadásával az oktatók közalkalmazotti státusból munkaviszonyba kerülnek át.

2021-ben és 2022-ben is 15-15 százalékkal magasabb bértömeget nyújtunk az intézményeknek, emellett teljesítményarányosan kedvezőbb bért és anyagi elismerést kaphatnak a kollégák - közölte Bódis, aki azt is elmondta, hogy míg a Corvinus Egyetem esetében újonnan felvett államilag finanszírozott hallgatók már nem lesznek, a most modellt váltó intézményekben megmarad az állami ösztöndíjas képzés.

"Lesz egy hosszú távra szóló, 15-25 éves finanszírozás, illetve egy rövid távú, hároméves szerződés. Ez garantálja az intézmények hosszú távú prosperitását és gazdasági stabilitását. Az államháztartási törvény alóli kikerüléssel rugalmasabban fognak tudni gazdálkodni" - magyarázta.

Az államtitkár beszámolt arról is, hogy az agrár-felsőoktatás integrációja keretében augusztus 1-jétől