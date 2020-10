Egymillió embernek járhat a hosszabb moratórium

Jövőre már remélhetőleg visszatérhet a két számjegyű növekedés a hitelezésben a Magyar Nemzeti Bank szerint. A legújabb becslések szerint nagyjából 600 milliárd forintnyi törlesztő maradhat azoknál a háztarásoknál és vállalatoknál, amelyek érintettek a hitelmoratórium meghosszabbításában.

Jelenleg a hitelek 40-50 százalékára vonatkozik a koronavírus járvány gazdasági hatásainak kezelésére bevezetett törlesztési moratórium, nagyjából 1,6 millió háztartás és 60 ezer vállalat élt a felfüggesztéssel. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) becslése szerint a napokban bejelentett hosszabbítás 800 ezer lakossági, valamint 15-20 ezer vállalati hitelszerződésre vonatkozhat - mondta a jegybank makroprudenciális jelentésének ismertetésekor Szakács János főosztályvezető.

A családtagokat beleszámolva ezzel nagyjából egymillió ember lesz, akik továbbra is mentesülnek jövőre is a törlesztés alól, összegszerűen mintegy 600 milliárd forintról lehet beszélni.

Túl nagy baj nincs

Összességében a jegybank a pénzügyi rendszerben most sokkal kisebb kockázatokat lát, mint 2008, vagy akár a 2011-es euroválság idején. Ebben szerepet játszottak a jegybank eddigi szabályozó intézkedései is, amelyek mérséklik az előrevetíthető kockázatokat is. A jegybank többek között az adósságfék szabályok miatt úgy látja, a lakosságnak van kellő mennyiségű tartaléka, ezért nem fenyeget a hitelek tömeges bedőlése.

A vállalati fronton pedig a kötelező tartalékolási előírások lazításával támogatta a bankrendszert, hogy a bedőlő hitelek esetében ne kelljen többlet költséggel tartalékokat képezni - mondta Szakács.

Ugyan jelenleg még növekszik a hitelfolyósítás, ez már a korábbinál egy lényegesen lassabb dinamika. A piacra kerülő hiteltermékek túlnyomó többsége valamilyen államilag támogatott hitel. A jegybank szerint a korábbi erőteljes növekedés ellenére is elmaradt még a magyar piac az egyensúlyi ponttól, ezért reménykednek, hogy 2021-2022-ben visszatérhet a járvány előtt már megszokott két számjegyű növekedés.

Amiből mégis baj lehet

A jegybank az alapvetően stabil helyzet ellenére nagyon alaposan igyekszik figyelni, hogy miként alakulnak a moratóriumos hitelek, lévén a törlesztés újraindítása jelent kockázatokat.

Kedvező fejlemény, hogy 2020 januárjában már rögzített kamatozású volt az új jelzáloghitelek túlnyomó többsége, 70 százaléka, de még mindig jelentős a meglévő változó kamatozású termékek aránya. Többek között ezért is vezet be a tervek szerint jövőre egy újabb minősített fogyasztóbarát hitel, így már négyféle lesz a piacon.

Ezek mellett foglalkozni kell annak lehetőségével, ha valakik igyekeznek megkerülni az adósságfék szabályokat. A jegybank vezetői körlevélben figyelmeztette a bankokat arra is, hogy kezeljék az olyan helyzeteket, amikor valaki személyi hitelt próbál önerőként felhasználni.