Egyre biztosabb: jövőre jobban megéri nyugdíjba menni

A KSH legújabb kereseti gyorstájékoztatója alapján egyre biztosabb, hogy a jövő évi valorizációs szorzók 9-10 százalékkal is magasabbak lesznek, mint az idei szorzószámok - hívta fel a figyelmet Farkas András nyugdíjszakértő.

A 2021. január 1. és december 31. közötti megállapítási kezdőnappal nyugdíjat igénylő személyeknek - a koronavírus pandémia okozta gazdasági nehézségek ellenére - egyre kevésbé kell tartaniuk attól, hogy kedvezőtlenebb valorizációs szorzókkal állapítanák meg a nyugdíjuk alapját képező nettó számított havi életpálya átlagkeresetük összegét - olvasható a nyugdíjguru.hu portálon.

A valorizáció lényege, hogy az életpálya során a korábbi években szerzett, nettósított éves kereseteket az adott évre vonatkozó valorizációs szorzóval meg kell szorozni, így kell azokat a nyugdíjba vonulás évét megelőző év nettó átlagkereseti szintjéhez igazítani.

2020. évi nyugdíjigénylés esetén a 2018-as és korábbi évek nettósított éves kereseteit kell a 2019. év (minden eddiginél magasabb) kereseti szintjéhez igazítani a 2020. márciusában kiadott kormányrendeletben megjelent, minden eddiginél kedvezőbb valorizációs szorzók révén.

2021. évi nyugdíjigénylés esetén viszont a 2019-es és korábbi évek nettósított éves kereseteit kell a 2020. év (éves szinten még nyilván nem ismert) kereseti szintjéhez igazítani a 2021. márciusában kiadandó valorizációs szorzók révén.

A KSH legfrissebb (2020. november 30-án közzétett) kereseti gyorstájékoztatója tükrében a 2020. január - szeptember hónapokban mért átlagkeresetek jelentős mértékben nőttek az előző év azonos időszakához képest. 2020. január-szeptember időszakban a bruttó átlagkereset 395.000 forint, a közfoglalkoztatottak nélkül számítva 405.600 forint volt. Ugyanebben az időszakban a kedvezmények nélkül számolt nettó átlagkereset 262.700 forint, a kedvezményeket is figyelembe véve 271.500 forint volt.

A bruttó és a kedvezmények nélkül számított nettó átlagkereset egyaránt 9,8 százalékkal, a kedvezmények figyelembe vételével számított nettó átlagkereset pedig 10 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. E friss gyorsjelentés tükrében még nagyobb esély van arra, hogy a tendencia - a koronavírus járvány második hulláma dacára - egész évben fennmarad, vagyis 2021-ben akár 9-10 százalék körüli mértékben tovább javulhatnak a valorizációs szorzók.

Így jövőre is folytatódhat az a trend - miután a nyugdíjba vonulás évét megelőző év kereseti szintjéhez kell igazítani a korábbi évek kereseteit -, hogy a nyugdíjba vonulás évének meghatározó jelentősége van a nyugdíj összegének alakításában: minél későbbi évben igényli a nyugdíját a jogosult, annál jobban járhat, még nagyon hasonló életpályák esetén is. Ez nem csak a korbetöltött öregségi nyugdíjra, hanem a nők kedvezményes nyugdíjára is érvényes összefüggés - figyelmeztet Farkas András.