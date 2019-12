Egyre drágábbak a magyarok kedvencei

Sertéspestis, rossz időjárás, változó adótörvények - mindig jó oka van annak, hogy miért lesz valami drágább. Viszont most nagyon megéri használt kocsit venni.

Novemberben a fogyasztói árak átlagosan 3,4 százalékkal voltak magasabbak az egy évvel korábbinál, az előző havi 2,9 százalék után - közölte a KSH. Megnéztük, melyik 5 termék húzta legjobban felfelé, illetve melyik 5 termék húzta leginkább lefelé az átlagot. Így 12 hónap alatt, 2018. novemberhez viszonyítva: a sertéshús, a friss hazai és déligyümölcs, a dohány, a párizsi felvágott, kolbász és a cukor drágult a legjobban.

Míg 2015-ben 25,3 kilogramm sertéshúst fogyasztott egy átlag magyar, addig ez a szám 2019-re elérte a 29 kilogrammot - derül ki a Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetségének felméréséből. Pedig egyre drágább: egy év alatt 14,8 százalékkal lett magasabb az ára. Ráadásul további áremelkedésre kell számítani az afrikai sertéspestis (ASP) járvány hatásai miatt. Már nyáron arról beszéltek a termesztők, hogy az elmúlt 10 év egyik legrosszabb szezonja várható a szélsőséges időjárási viszonyok miatt a gyümölcstermesztésben. Meg is lett az eredménye: egy év alatt 13,2 százalékkal kell többet fizetni a gyümölcsért.

A nemzeti dohányboltokban is folyamatos a drágulás az uniós és hazai adótörvények miatt és ez jövőre sem fog változni. A Napi.hu is írt arról, hogy hiába drágulnak nagymértékben a dohánytermékek, a fogyasztás emelkedik, ráadásul nem a spórolós finomra vágott dohány forgalma nő, hanem a dobozos cigarettáé. Lesz még drágább is, de egy év alatt 12,1 százalékkal lett drágább a dohány. A magyarok kedvence a kolbász és a párizsi felvágott, így vélhetően annak ellenére is megveszik, hogy egy év alatt 11,9 százalékkal lett drágább. Az ötödik legjobban dráguló termék pedig a cukor lett 10,6 százalékkal, de a lakásbérlés is 10 százalékkal kerül többe most, mint egy évvel korábban.

Viszont csupa olyan dolog lett olcsóbb, amelyet nem lehet megenni. Így például a tankönyv 16 százalékkal, a televízió 10,9 százalékkal, a tartós kulturális cikkek (telefon, számítógép) 7,9 százalékkal, a használt kocsi 7,7 százalékkal, míg a különböző adathordozók 6,1 százalékkal olcsóbbak most, mint egy éve.