Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Egyre durvább a fertőzés - ezt hozza a változékony időjárás

Július utolsó hetének változékony időjárása a betegségeknek és a kártevőknek egyaránt kedvez, elsősorban a magas páratartalom és az erős éjszakai harmatképződés miatt - számolt be az Agrofórum Online.

A talaj átmeneti magas nedvességtartalma kedvező mikroklímát teremt a kórokozók számára, de több kártevő rajzása ismét erősödött.

Megkezdődött az amerikai fehér szövőlepke (medvelepke) nyári nemzedékének az előrajzása. Korábban alig találkoztunk vele, néhány éve azonban ismét rendszeresen megjelenő kártevővé vált. Kedvelt növényfajai közül kiemelhető a dió, az alma, a cseresznye, a juhar és még sok más növény - írta a portál.

Az almában és a dióban ismét erősödni látszik az almamoly rajzása. Az almamoly nyári nemzedékének rajzása lecsökkent, de néhány lepke most is repül a fény- és feromoncsapdákba. A kártevő hernyói már megtalálhatók a dióban is, fogyasztják a termés belsejét - olvasható a Magyarmezogazdasag.hu-n.

A párás, meleg időben rendkívül erőteljesen terjed az almafa vértetű: a kártevő a zárt lombozatban már nemcsak a fás részeken, hanem a hajtásvégeken is megtalálható. Az erős tavaszi metszésen átesett fákon most igen erőteljes a vízhajtás-képződés, ezeken a hajtásokon szinte megállíthatatlanul terjed a kártevő. A sok rossz hír mellett kedvező, hogy most csökkenni látszik a levéltetű fertőzés, valószínűleg a magas, 30 Celsius-fok feletti nappali hőmérséklet miatt.

Emellett erőteljesen támad a nyugati dió buroklégy is, a kártevő terjedésének elsődleges oka, hogy tápnövénye, a dió főként szórványban él, így szinte képtelenség a rendszeres védelem.

Néhány hét után ismét erőteljesen rajzik a selyemfényű puszpángmoly is. Változatlanul sok a zöld vándorpoloska és az ázsiai márványos poloska - olvasható az összefoglalóban.