Egyre forróbbnak érzik a talajt az angliai magyarok is

A brit munkaadók csaknem fele úgy érzékeli, hogy a náluk dolgozó külföldi EU-munkavállalók bizonytalannak tartják nagy-britanniai foglalkoztatási kilátásaikat a brit EU-tagság megszűnése (brexit) miatt - írja az MTI.

A brit vállalati szektor emberierőforrás-menedzsereinek legnagyobb szakmai szervezete (Chartered Institute of Personnel and Development, CIPD) 1002 tagvállalat bevonásával elvégzett, hétfőn ismertetett átfogó őszi felmérésében a válaszadók 48 százaléka számolt be arról, hogy tapasztalataik szerint uniós munkavállalóik egyre nagyobb számban érzik magukat bizonytalan foglalkoztatási helyzetben.

Az átlagon belül a brit közszféra munkaadóinak 58 százaléka, a magánszektorbeli cégek 45 százaléka észlelte e jelenséget.

A CIPD 24 oldalas tanulmánya kiemelte, hogy a felmérésbe bevont vállalatoknak több mint a negyede szerint brit munkavállalóik is veszélyben érzik állásukat a Brexit miatt.