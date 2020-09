Egyre jobban félnek az emberek a munkahelyük elvesztésétől

A GKI fogyasztói bizalmi indexe az áprilisi zuhanást követően három hónapon át lassuló ütemben, de emelkedett, augusztusban és szeptemberben viszont a várakozások kissé romlottak: az augusztusi mínusz 29,6 pontról mínusz 31,1 pontra süllyedt a mutató szeptemberben - közölte a GKI Gazdaságkutató Zrt. legfrissebb, immár személyes interjúkkal készített felmérésének adatai alapján az MTI-vel.

A GKI Gazdaságkutató szerint a fogyasztói várakozások áprilisi zuhanásából augusztusig összességében alig több mint felét sikerült ledolgozni, ráadásul az emelkedő trend is megszakadt.

A lakosság szeptemberben - augusztushoz képest - valamivel jobbnak értékelte saját pénzügyi helyzetét, s e várakozás szeptemberig az áprilisi esés 60 százalékát dolgozta le.

A GKI elemzése szerint augusztusig ennél is kedvezőbben alakult az emberek véleménye a magyar gazdaság jövőbeni helyzetéről. Szeptemberben azonban ismét nőtt a pesszimizmus, így a "ledolgozás" mértéke most csak nagyjából kétharmadon áll. A legrosszabb a helyzet a munkanélküliségtől való félelmet tekintve. Az emiatt érzett aggodalom nőtt a legjobban áprilisban, és három hónapos javulás után a félelmek augusztusban enyhe, szeptemberben már közepes mértékű újabb növekedése következett be.

Szeptemberben augusztushoz képest nem változott a lakosság véleménye megtakarítási lehetőségeiről. Érezhetően csökkent a fogyasztók inflációs várakozása, ugyanakkor a nagyértékű tartós fogyasztási cikkek vásárlási lehetőségét a lakosság romlónak érzékelte - olvasható az elemzésben.