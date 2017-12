Egyre nagyobb a baj az USA-ba vízum nélkül utazó magyarok miatt

Egyre nagyobb a baj az Egyesült Államokba vízum nélkül érkező magyarok miatt - írja a Zoom.hu.

Limitált Emlékérem - Kedvezményes Áron! Szerezze meg a színezüsttel és színarannyal bevont, korlátozott példányszámú érmet! Figyelem: a mindössze 4990 Ft-os kedvezményes ár csak január 31-ig él!

A portál szerint a honlapján már a New York-i magyar főkonzulátus is figyelmezteti az amerikai utazásra készülőket, mik a következményei, ha valaki túllépi a megengedett 90 napos tartózkodást.

A magyar állampolgárok 2008 óta utazhatnak vízum nélkül az Egyesült Államokba, ehhez azonban több feltételnek meg kell felelni. Az egyik legfontosabb, hogy senki nem maradhat 90 napnál tovább az országban. Ez utóbbival azonban olyan nagy bajok vannak, hogy akár még a vízummentesség visszavonásához is vezethet, ha Magyarország sürgősen nem tesz valamit ellene - írja a Zoom.hu.

Donald Trump amerikai elnök bekeményít azokkal az országokkal szemben, ahonnan az érkezők több mint két százaléka nem megy haza a megadott határidőn belül. Márpedig ez a magyarokra is igaz, hiszen az amerikai belbiztonsági minisztérium adatai szerint az üzleti útra vagy pihenés céljából kiutazott 82 553 honfitársunk közül összesen 2272-en nem jöttek haza, ami 2,75 százalékot jelent.

A bekeményítés annyit tesz, hogy ha a vízummentességi programban szereplő államok nem tesznek eleget az USA elvárásainak, azaz nem kísérik például figyelemmel az utózókat, hogy kiszűrjék a határaikon a terroristákat, illetve nem csökkentik az engedély nélkül, illegálisan kint tartózkodó állampolgáraik számát, akkor könnyen kikerülhetnek a vízummentességi programból. Enyhébb esetben olyan intézkedéseket vezetnek be állampolgáraikkal szemben, amelyek korlátozzák beutazásukat az Egyesült Államokba.

A Zoom.hu úgy tudja, már már most is szigorúbban ellenőrzik a problémás országokból érkezőket a beléptetéseknél, és egyre több magyart fordítanak vissza a repülőterekről. A portál szerint erre utal az is, hogy Magyarország New York-i Főkonzulátusa honlapján közleményt adott ki, melyben nyomatékosan felhívják mindenki figyelmét a beutazás feltételeire. Ebben azt írják, már egyetlen nap túltartózkodás is szankciót von maga után, ami a későbbi beutazást veszélyezteti, de azt is javasolják, hogy ha valaki mégis megszegte a kinntartózkodás feltételeit, akkor önszántából hagyja el az országot.

Ha ugyanis valakiről kiderül, hogy illegálisan tartózkodik az USA-ban, akkor azonnal letartóztatják, és 1-3 hónap közötti idegenrendészeti őrizetre számíthat, ami lehet fogda vagy akár börtön is. Ezután kiutasíthatják és kitoloncolhatják az országból, amelynek a következményeként akár 5-10 évre is kitiltják az USA-ból. Ráadásul ilyen esetben a jog szerint magyar külképviseletek sem tudnak segítséget nyújtani.

Fotó: Pixabay.com



HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK