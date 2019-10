Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Egyre nagyobb baj miatt aggódik Varga Mihály

A jelek szerint az elmúlt másfél évben elindult világgazdasági lassulás egyre inkább eléri a Kelet-Közép-Európát is, ezért érdemes minden országnak mind a monetáris, mind a fiskális politikában válaszlépéseket előkészítenie mondta Varga Mihály pénzügyminiszter az MTI-nek a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és Világbank washingtoni közgyűlésén.

A Valutaalapnál újra előkerültek régi ötletek, például a ppp-konstrukciók (az állami és a magánszektor együttműködése) alkalmazása, a különböző állami eszközök értékesítése, tehát privatizálása.

Ezeket Magyarország egyszer már kipróbálta, és az a tapasztalatunk, hogy nem teljes egészében jöttek be, sőt, inkább kárt okoztak a gazdaságnak - fogalmazott a miniszter. Mivel mostani tapasztalatai megerősítették, hogy senkinek nincs a birtokában olyan kizárólagos megoldás, amelyet minden ország alkalmazhatna, ezért Magyarországnak a saját útját kell járnia. Egyre stabilabb és egyre több szektort ér el a gazdasági növekedésünk, és reményeink szerint ezt az Európai Unió átlagánál magasabb szinten tudjuk tartani a következő években is - fogalmazott a politikus.

Varga Mihály szerint további lépésekre lesz szükség, mivel a lassulás valószínűleg mélyebb lehet annál is, mint amire korábban bárki számított. A magyar kormány megpróbálja biztosítani a legversenyképesebb, leghatékonyabb ágazatokban a támogatásokat, egyben segítené a nem hatékony ágazatok átalakulását is. A kis- és középvállalkozóink is segítségre szorulnak - tette hozzá a pénzügyér.

A pénzügyminiszter szerit az egyenreceptek kora lejárt, és ma már az elmúlt években átalakult IMF-nek is az az álláspontja, hogy "minden országnak kicsit személyre szabott megoldásra van szüksége". Bár - tette hozzá - a régi receptek felbukkanása kis tanácstalanságot jelez a Valutaalapnál.

Varga Mihály szerint a Világbank, amely a globális szegénység leküzdését tűzte a zászlajára, meghatározó szerepet vállalhat a migrációban érintett országok fejlesztésében. A pénzügyminiszter úgy fogalmazott: az a tény, hogy az amerikai David Malpass személyében ennek a szervezetnek is új vezetője van, "új lendületet adhat a Világbank működésének". Álláspontja szerint erre a késztetheti a szervezetet az is, hogy Kína elindította az Ázsiai Infrastrukturális és Beruházási Bankját.

Magyarország szeretné, ha a Világbank fokozottabban koncentrálna olyan térségekre, ahonnan a menekültválság elindul. Ezzel összefüggésben utalt arra, hogy az elvándorlás egyik oka a vízbázisok kezelésének gondja, a vízellátás kimerülése, és mindezek megoldására Magyarországnak jó javaslatai, cégei, szakemberei vannak. Szívesen működnénk együtt, ha még több ilyen jellegű program lenne - tette hozzá Varga.

