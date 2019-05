Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Egyre nő a feszültség a kormány és Brüsszel között - százmilliárdok sorsa a tét

Növekszik a feszültség az Európai Bizottság és a magyar kormány között az uniós pénzek felhasználása körüli szabálytalanságok miatt. Egy 10 százalékos általánybüntetést már el is fogadott a magyar kormány, de sokkal több pénz van veszélyben. A tét az 5-600 milliárdot is meghaladhatja - állítja Jávor Benedek a Párbeszéd európai parlamenti képviselője.

Tavaly ősszel számos cikk szólt arról, hogy komolyabb összegű EU-s forrást bukhat az ország, mert a pénzek elköltésénél jelentős mértékű szabálytalanságot észlelt az Európai Bizottság. A nyár végére az éves tervet meghaladó mértékű költségvetési hiány halmozott fel a kormány, melynek legsúlyosabb oka a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programnál (TOP) volt.

Az Európai Bizottság az év végére feloldotta a források visszatartását, és óriási összegeket fizetett ki a kormány számára, amelynek köszönhetően a költségvetés egyensúlyi helyzete visszaállt. Jávor szerint ennek a kifizetésnek az volt az ára, hogy a kormány beleegyezett, hogy a teljes TOP költségvetésének 10 százalékában megállapított átalánybüntetést fizet vissza az Európai Bizottságnak. Ennek pontos összege Jávor szerint egyelőre még nem ismert, de az akár a 200 millió eurós (körülbelül 70 milliárd forintnyi) összeget is meghaladhatja. Emellett a kormány csendben megváltoztatta a vonatkozó jogszabályokat is az Európai Bizottság kérésének megfelelően.

Jávor szerint újabb feszültségek vannak kialakulóban az uniós források miatt a kormány és Brüsszel között. Az egyik ügy - amelyben az EP-politikus feljelentést is tett - a kormányzati gigatendereként elhíresült, 420 milliárd forintos víziközmű-fejlesztéssel kapcsolatos közbeszerzés, amelyben a Bizottság a keret-közbeszerzés kiírásánál olyan komoly szabálytalanságokat talált, hogy azonnal felfüggesztette a kifizetéseket, és figyelmeztette a kormányt, hogy a helyzet tisztázásáig ne költsön ebből a keretből több pénzt, ám a kormány ezzel nem foglalkozott és további összegeket fizetett ki.

Jávor szerint az ügyben a Bizottság auditorainak jelentése hamarosan elkészül, és elképzelhető, hogy a teljes projekt 25 százalékára rúgó, vagyis 100 milliárd forint körüli bírságot szabhat ki büntetésül, amit a végén minden bizonnyal az adófizetői forintokból kell visszafizetni.

A Bizottság közbeszerzési auditja mentén is kialakulhat feszültség Brüsszel és a magyar kormány között, Jávor szerint a Bizottság ugyanis 29 projektből 25-ben talált szabálytalanságokat. A politikus szerint itt is könnyen kinézhet egy 10 százalékos pénzügyi korrekció.

Ezek tetejére jöhet még, hogy Jávor értesülései szerint az Európai Bizottság 5 operatív program (HEFOP, KEHOP, VEKOP, KÖFOP és a GINOP) 2018-as éves számláit is visszautasította a szabálytalanság súlyosságára hivatkozva. Van olyan program, amelyikben a mérték eléri a teljes összeg 10 százalékát. A területfejlesztési és a közlekedési operatív programokban a kormány nem nyújtott be számlákat. Ha ezt nem teszi meg sürgősen, akkor a Bizottságnak mintegy 900 millió eurónyi előleget kell visszakérnie a kormánytól.

Jávor szerint optimistán nézve is legalább 2-300 milliárd forint korrekcióra számíthat a kormány, de ha az egyeztetések rosszul alakulnak, az összeg 5-600 milliárdra, vagy annál is többre rúghat. Az pedig, hogy ilyenek miatt állandó harcban áll a kormány Brüsszellel, még a következő hétéves költségvetésből megszereztető uniós forrásokat is veszélyezteti - véli a Párbeszéd politikusa.