Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Együttműködtek a hivatallal - tízmilliót nyertek rajta

Tízmillió forinttal csökkentette a kartellező egészségügyi beszállító cégek bírságát a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), miután a társaságok az eljárás alatt együttműködő magatartást tanúsítottak - közölte lapunkkal GVH.

A GVH megállapította, hogy a GE Hungary Kft. és a Silver Wood - IT Kft. jogsértést követett el a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak radiológiai IT termékeinek beszerzésekor azzal, hogy a két társaság 2015 májusában megállapodott a nyertes vállalkozás személyében, és ezért egyeztették ajánlati áraikat is. Az eljárás alatt azonban mindkét vállalkozás együttműködött a hatósággal, ezért a GVH több mint tízmillió forinttal csökkentette a kiszabott bírságot.

A jelentős összegű bírságelengedés egyrészt annak köszönhető, hogy a GE Hungary Kft. engedékenységi kérelmet terjesztett elő, elismerve a jogsértést és becsatolva az azt alátámasztó bizonyítékokat. Másrészt a Silver Wood - IT Kft. egyezségi eljárás keretében ismerte el a GVH által megállapított tényállást és mondott le jogorvoslati jogáról, ezért a GVH 30 százalékkal csökkentette a vele szemben kiszabott bírságot. További 5 százalékos mérséklést eredményezett, hogy a vállalkozás utólagos megfelelési programot (compliance) dolgozott ki, és vállalta, hogy részletesen igazolja annak végrehajtását.

A vállalkozások együttműködő magatartására figyelemmel a GVH mellőzte a bírság kiszabását a GE Hungary Kft.-vel szemben - az engedékenységi politika törvényi szabályozására figyelemmel -, míg a Silver Wood - IT Kft. esetében a fentieknek megfelelően több mint harmadával, 2,6 millió forintra csökkentette a kiszabott bírságot. Így a GVH összességében több mint tízmillió forintos bírságcsökkentést alkalmazott a vállalkozások együttműködésére tekintettel.

(Ezt olvasta már? A magyarok csaknem fele beteg)