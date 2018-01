Ekkora hó hullott Magyarországon

Kattintson a cikk megnyitásához

Több helyen PVC vagy KPE csővágó fogónak hívják, de a sima gumicső is szépen darabolható vele. Az álló pofa ugyanis úgy van kiképezve, hogy a cső nagyon szépen belefekszik és a kés így a megtámasztott csövet metszi el. Nem probléma, ha benyomódik a gumicső, a vágás úgyis szép lesz és könnyű is megcsinálni, nem kell Popeye alkarral rendelkeznünk. Ennek is megvan a magyarázata, ugyanis a fogó egy olyan belső áttétellel vág, mintha valami racsni segítené az erőt sokszorozni. Tényleg gyerek munka egy erősített gumicső vagy egy KPE cső elvágása.