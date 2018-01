Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ekkora számlát küldött a kormány Brüsszelnek

A kormány 2,4 milliárd euró értékű számlát küldött ki Brüsszelbe tavaly év végéig, és ebből az Európai Bizottság 2,1 milliárd eurót át is utalt. De átrajzolhatják Magyarország régiós térképét is.

A kormányzati fejlesztéspolitika sikeréve volt a tavalyi, a kormány meghirdette a teljes fejlesztési forráskeretet, kiírta a pályázatokat és a tervek szerint ez év tavaszáig oda is ítélik az uniós támogatásokat - idézi Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség államtitkárának szerdai bejelentését az MTI. A politikus szerint ezzel könnyítették a pályázók dolgát. Így az előző hétéves uniós fejlesztési időszakhoz képest 2014-2020-ban nem az utolsó pillanatban kell a pályázóknak kapkodva befejezni a projekteket.

A kormány már 2017. március 31-ig meghirdette a 2014-2020-as ciklus összes fejlesztési forrását: ez 546 pályázati konstrukción belülmintegy 9630 milliárd forintnyi elosztható pénzt jelent.

Tavaly a nyertes pályázóknak 2488 milliárd forintot kifizettek, többet a tervezettnél - tette hozzá az államtitkár.

A kormány 2,4 milliárd euró értékű számlát küldött ki Brüsszelbe tavaly év végéig, és ebből az Európai Bizottság 2,1 milliárd eurót át is utalt - mondta el Csepreghy, aki arról is beszélt szerdán, hogy ma már biztos, 2020 után is lesz közös fejlesztéspolitika az Európai Unióban. A legfontosabb kérdés, hogy milyen célok érdekében és milyen formában lehet a pénzekhez hozzájutni.

A magyar kormány álláspontja, hogy erősebb Európai Unióra van szükség, amihez a nemzetállamok megerősítése szükséges, ehhez hozzá kell rendelni az uniós fejlesztési forrásokat. Ezeknek a céloknak a rögzítése után lehet meghatározni a pályázati konstrukciókat, illetve a pénzügyi kereteket - ismertette a magyar álláspontot.

Indokoltnak nevezte a régiós határok átrajzolását Krisán László, a KAVOSZ - valamint a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara - elnöke a szerdai eseményen. Úgy látja, hogy ez megoldást jelenthetne arra, hogy a fejlettebb Budapest miatt ne kerüljenek hátrányos helyzetbe a Pest megyei kisebb települések.

A költségvetésben tavaly év végén rekord szintre emelkedett a hiány, melyet az előleg kifizetésekkel magyarázott a Nemzetgazdasági Minisztérium: az uniós forrásokat előfinanszíroznia kell a magyar büdzséből, melyet utólag térít meg Brüsszel. Kérdésre válaszolva Csepreghy Nándor kifejtette: a kormány a magyar költségvetésből az uniós előírásoknál nagyobb arányban fizet ki előleget a pályázóknak, de ezt bármelyik tagállam megteheti saját kockázatára, ha stabil a költségvetése. Jelenleg a pályázati úton lehívható uniós források mértéke összesen mintegy 9500 milliárd forint, Magyarország most 8200-8300 milliárd körül áll a lekötésekkel.

