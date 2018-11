Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Eladó a kukaholding szemete - lehet licitálni

Hatalmas mennyiségű szemétre lehet licitálni az állami kukaholding elektronikus árverésén. Az üveg hulladékot többnyire a kormány stratégiai partnere szokta megvásárolni. Most Bátaszéken nem viszik el a szemetet műszaki okok miatt.

Bálázott PET palackra, fóliára, üvegre és papírra lehet licitálni szerda délelőttig az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) által meghirdetett elektronikus árverésen - derül ki a cég honlapjáról. A helyi közszolgáltató cégek által Békéscsabától Zalaegerszegig összegyűjtött hatalmas mennyiségű szemét az állami NHKV tulajdonában van, és csak előre regisztrált hulladékhasznosítók és kereskedők vehetnek részt az árverésen.

Például a székesfehérvári Depónia Nonprofit Kft. és a ceglédi DTKH Nonprofit Kft. által összegyűjtött 95 ezer kilogramm súlyú PET palackok kikiáltási ára 5 millió forint, míg a veszprémi ÉBH Nonprofit Kft. által összegyűjtött 200 ezer kilogramm súlyú vegyes papír minimum 3,6 millió forintba kerül. Nem kell zsákbamacskára licitálni, hanem a különböző hulladéklerakókban előzetesen meg is lehet tekinteni az árut.

Nem ez az első szemét-licit az NHKV életében, hiszen már legalább tavaly december óta egymást követik az árverések. Az állami kukaholding 2017. április 1-től minősíti és regisztrálja a hulladékkezelőket az országos értékesítési rendszer bevezetéséhez. "Az országos haszonanyag értékesítési rendszer célja a hulladék lerakással történő ártalmatlanításának háttérbe szorítása, lerakótól történő eltérítése" - írta korábban a kukaholding.

Egyedül licitálnak

A Napi.hu által az NHKV oldalán átnézett árverési eredményekből kiderült, hogy egyelőre ritkák a hatalmas licit csaták a meghirdetett műanyag, üveg és papír hulladékokra. Az egyik leggyakoribb győztesnek az ARW Magyarország Kft. számít, a cég gyakorlatilag az NHKV összes árverésén sikeresen licitált üveg hulladékra, a legtöbbször pedig egyedüli licitálóként hirdették ki győztesnek. A november 5-i árverésen például 5 tételre is az ARW Magyarország tette a legnagyobb ajánlatot összesen 4,1 millió forint értékben, ebből 4 tételre nem akadt riválisa.

Az ARW-ben tavaly júliusban vásárolt 51 százalékos tulajdonrészt a francia Veolia Csoporthoz tartozó Veolia Víz Zrt. "A Dunántúlon négy korszerű hulladékkezelő üzemet működtető, évente mintegy 10 milliárd forintos forgalmat generáló ARW holding a magyarországi környezetvédelmi ipar legfontosabb szereplői közé tartozik. A cégcsoport fő profilja a műanyag, az üveg és a fém csomagolási hulladékok anyagában történő hasznosítása" - olvasható a Veolia tavalyi közleményében. Az ARW holding része ugyanis a HUKE csoport: a sárvári HUKE Kft. 4,9 milliárd forintos, a zalai HUKE Kft. pedig 3,7 milliárd forintos forgalmat bonyolított 2017-ben.

A francia Veolia egy nagyon régi, nagyon beágyazott cég Magyarországon, a kormánnyal 2013. áprilisában kötött stratégia megállapodást, akkor még Dalkia Energia Zrt-nek hívták a társaságot. A kormánnyal való jó viszonyt tükrözi az is, hogy a Veolia vásárolta meg idén januárban a meglehetősen környezetszennyező ajkai erőművet üzemeltető Bakonyi Erőmű Zrt. többségi tulajdonrészét, amit a Gazdasági Versenyhivatal, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal is jóváhagyott.

Műszaki okok miatt nem viszik el a szemet

Míg az NHKV-nek csak a hulladék árverésekből havonta akár több tízmillió forintos bevétele lehet, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatóknak és alvállalkozóiknak napi szintű anyagi gondjaik vannak. "Tájékoztatjuk, hogy 2018. november 20-án, kedden Bátaszék város, valamint Szálka, Várdomb és Őcsény települések területén műszaki okok miatt nem történik meg a szelektív hulladék begyűjtése. A pótlásról a későbbiekben értesítést küldünk" - közölte a szekszárdi önkormányzat tulajdonában lévő Alisca Terra Kft. Tolna megyében már egy éve óriási gondot okoz a hulladék elszállítása. Az önkormányzati cég korábban a szűkös gépjárműparkkal indokolta az áldatlan állapotokat, műszaki okok miatt nem lehetett mindegyik autót hadra fogni.

A Köztisztasági Egyesülés, mint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó, vagy abban közreműködő szervezetek legrégebb óta működő szakmai érdekképviselete is folyamatosan értékeli a kialakult helyzetet. "A döntően anyagi erőforrások szűkössége miatt kialakult problémák megoldására az illetékes minisztérium részére javaslatainkat korábban megküldtük, azok értékelése folyamatban van. Annyi elmondható, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók és alvállalkozóik számára megoldás lehet a bevételek növelése, vagy az adminisztratív és pénzügyi terheik csökkentése" - mondta a Napi.hu-nak Csepregi István. A Köztisztasági Egyesülés igazgatója szerint a munkaerőhiány a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást is érinti, mindent megtesznek, hogy az ellátás így is biztosított legyen, de a szelektív hulladékok gyűjtésénél lehetnek kisebb fennakadások.