Eladta legfontosabb médiaérdekeltségeit Rákosi Tamás

Rákosi Tamás tulajdonában lévő luxemburgi székhelyű Mangusta Invest SA eladta a TV2 csoport műsorgyártó partnerében, az IKO Holdingban (49 százalék), továbbá a hazai televíziós hirdetési piac egyik legnagyobb reklámértékesítő vállalatában, az Atmediaban (32,67 százalék) lévő tulajdonát. Az ügyletek a vételár megfizetésével a mai napon zárultak, az értékesített üzletrészek a Hunmedia Befektetési Zrt. tulajdonába kerültek. Az IKO Holding Kft. tulajdonosi testülete Vaszily Miklóst bízta meg az anyavállalattal együtt hat cégből álló holdingvállalat irányításával.

Hosszas tárgyalássorozatot követően a Hunmédia Befektetési Zrt. pénzügyi befektetőként 49 százalékos tulajdont szerzett a TV2 Csoport legfőbb műsorgyártó partnerében, az IKO Holding Kft.-ben, valamint 32,67 százalékos részesedést vásárolt a televíziós- és online reklámpiac egyik legnagyobb szereplőjének számító Atmedia Kft.-ben - olvasható az IKO Media Group közleményében. A Hunmedia az üzletrészek felértékelését követően, a piacon elfogadott áron és feltételekkel szerzett tulajdont a társaságokban - olvasható az IKO Media Group.

Az IKO médiacsoport a magyarországi televíziós piac egyik meghatározó szereplője. A hozzá tartozó cégek teljes körű szolgáltatást nyújtanak a műsorgyártástól a kábeltelevíziók fejlesztésén át a televíziós személyiségek hírnevének építéséig. Az IKO-csoport anyacége és vagyonkezelője az IKO Holding Kft., amelyben a legnagyobb tulajdonrészt a Rákosi Tamás producer érdekeltségébe tartozó, Luxemburgban bejegyzett Mangusta Invest SA birtokolta.

A külföldi társaság üzletrésze és az IKO márkanév kizárólagos magyarországi használata együttesen került a Hunmédia Befektetési Zrt.-hez, míg a nemzetközi piacokon az IKO névhasználatra továbbra is Rákosi Tamás jogosult. Az IKO Holding Kft. tulajdonosi testülete, a csoport ügyvezetőjének Vaszily Miklóst, a TV2 Média Csoport Zrt. igazgatósági elnökét kérte fel.

Rákosi Tamás szintén luxemburgi érdekeltségén, a Mangusta Invest SA-n keresztül értékesítette az Atmedia Kft.-ben lévő tulajdonrészét is. A társaság a hazai hirdetési piac egyik legdinamikusabban növekvő cége, amely jelenleg 13 médiatulajdonos összesen 44 televíziós csatornájának reklámfelületeit értékesíti. Kiemelt partnere a TV2 Csoport, amely a hozzá tartozó 14 csatornával és online felületeivel Magyarország legnagyobb televíziós társasága.

"A társaságban lévő többségi részesedésemet már korábban eladtam, üzlettársaimnak akkor arra vállaltam garanciát, hogy a holdingban maradt kisebbségi tulajdonrészemet további három évig nem értékesítem. A lehetőség tehát most nyílt meg számomra és a csomag részeként az Atmedia Kft.-ben lévő érdekeltségemet is értékesítettem. Úgy érzem, hogy a felek ebben a konstrukcióban kölcsönösen jó üzletet kötöttek" - hangsúlyozta Rákosi. "Természetesen továbbra is aktív maradok a magyar piacon, konkrét terveim is vannak, de ezekről majd később"- tette hozzá az üzletember.

Az adásvételi ügyletek a vételár megfizetésével a mai napon lezárultak, így a Rákosi Tamás tulajdonában lévő Mangusta SA befolyása megszűnt az érintett társaságok felett. A felek a tranzakció pénzügyi részleteit üzleti titokként kezelik, arról a későbbiekben sem adnak tájékoztatást.