Elakadt Brüsszelben a magyar munkahelyvédelmi program elbírálása

Még mindig nem hagyták jóvá a Magyarország által benyújtott pályázatot a SURE nevű uniós munkahelyvédelmi alapba - ismerte el a Euronews kérdésére az Európai Bizottság szóvivője. Magyarországon kívül már minden jelentkező tagállam kérelme zöld utat kapott.

Augusztusban Magyarország is nyújtott be pályázatot az Európai Bizottság SURE névre hallgató válságkezelő programjához. Ebből a 100 milliárd eurós alapból olyan programokat finanszírozhatnak a tagállamok, amelyekkel megakadályozhatják a válság miatti tömeges elbocsátásokat, vagyis részmunkaidős vagy rövidített munkaidős programokat finanszírozhatnak, hogy az átmenetileg nehéz helyzetbe került cégeket, illetve munkavállalókat segítsék.

A program az unió kiváló hitelminősítését kihasználva nyújt kedvező kölcsönt a tagállamoknak. A magyar pályázat azonban az Euronews információi szerint elakadt. A hírportál szerint szeptember elején a Bizottság azt ígérte, hamarosan rendezik a magyar pályázat ügyét és bejelentik az összeget is.

Az Európai Bizottság hétfői sajtótájékoztatóján a Euronews kérdésére azonban elismerte, hogy a magyar igényre továbbra sem bólintott rá a testület. Az is kiderült, hogy egyedül Magyarország pályázata akadt el, az összes többi igényt jóváhagyták már.

A Euronews szerint Marta Wieczorek szóvivő azt mondta, hogy "intenzív tárgyalások folynak technikai szinten a magyar hatóságokkal" azért, hogy néhány, a magyar kormány által javasolt intézkedést tisztázzanak. A megbeszélések folyamatban vannak, reményeik szerint hamarosan elküldheti a Bizottság a javaslatait az Európai Tanácsnak.

A szóvivő szerint a megbeszélések arról folynak - akárcsak az összes többi ország esetében -, hogy a javasolt intézkedések megfelelnek-e a SURE-program feltételeinek, vagyis hogy rövidtávú munkahelymegtartó intézkedéseket finanszírozzanak belőle. "Ezek a megbeszélések az összes tagország esetében hasonlóak voltak" - mondta a szóvivő.

Az Európai Bizottság augusztus végén jelentette be, hogy 15 országnak 81,4 milliárd eurót ítéltek meg a SURE-programból. Akkor a Euronews forrásai azt közölték, hogy technikai jellegű ügy miatt módosítani kell a magyar igénylést, amit hamarosan meg is tesznek, így elhárul az akadály a kiutalás elől. Erre azonban az elmúlt több, mint egy hónapban a Bizottság mai bejelentése alapján nem került sor.

Az sem derült még ki, hogy Magyarország mennyit igényelt és konkrétan milyen projektekre fordítaná az ebből kapott támogatást. Szeptember elején az Európai Szakszervezeti Szövetség vezetője a hírportálnak az ügyről azt mondta, nem véletlen, hogy a magyar igényt bírálja el legutoljára az Európai Bizottság. Luca Visentini főtitkár szerint ugyanis a munkahelyvédelemben és a munkajogban is Magyarország a legrosszabb példa jelenleg az unióban.