Elbocsátották a fővárosi Margit Kórház főigazgatóját

2021. február 20-val új főigazgatót neveztek ki a budapesti Szent Margit Kórházba – jelentette be az intézmény a Facebookon. A posztot eddig ellátó Szentes Tamás helyére Nagy Mihály érkezett. Szabó Tímea, a Párbeszéd parlamenti képviselője azt állítja, hogy a főigazgatót kirúgták.

Szentest 2020 januárjában nevezték ki főigazgatónak, azt követően, hogy Kásler Miklós miniszter indoklás nélkül kirúgta Badacsonyi Szabolcsot. A tárca később azzal magyarázta a lépést, hogy arra a "biztonságos betegellátás, a zavartalan és törvényes működés érdekében" került sor és az Állami Egészségügyi Ellátó Központ javaslatára történt. Óbuda-Békásmegyer polgármestere azonban azt állította, hogy Kásler politikai okból váltotta le Badacsonyit - emlékeztet a 24.hu.



A Margit Kórház az elmúlt napokban amiatt került be a hírekbe, mert Szabó Tímea szerint a kórház koronavírus-osztályán dolgozó ápolóknak nem fizették ki a plusz juttatásokat. Az ápolókat azzal az ígérettel toborozták az új osztályra, hogy a meglévő fizetésükön felül plusz 150 százalékos bért, azaz összesen a fizetésük két és félszeresét kapják meg. Mintegy ötven dolgozó vállalta a munkát, amiért novemberben ki is fizették nekik az ígért juttatást. A Párbeszéd politikusa viszont több forrásból úgy értesült, hogy december 22-én a kórház bejelentette, elfogyott a pénz, és csak az alapfizetést kapják kézhez az ápolók.



A kórház erre válaszul közölte, hogy a dolgozók októberben és novemberben az alapilletményükön felül az átlagosnál nagyobb összegű, 150 százalékos kiegészítő juttatásban részesültek. "Ez az összeg magában foglalta a decemberi és januári kiegészítő juttatást is. Februártól pedig az alapilletményen felül 50 százalékos bérkiegészítésben részesülnek majd", vagyis az intézmény előre kifizette a kiegészítést.

Szabó most azt állítja Facebook bejegyzésében, hogy Szentes Tamást kirúgták, valószínűleg a juttatások miatt kipattant ügy okán.

"Szentes, ahol jár, kárt okoz, nem volt ez másképp a Margitban sem. Megbocsáthatatlan, hogy az ő hathatós közreműködésével verte szét és darálta be a kormány alá Orbán Viktor a független országos tiszti főorvosi rendszert, aminek egyenes következménye a járvány életveszélyes kezelése, a vakcinakáosz. Nem mellesleg pedig az ő vezetése alatt vesztette el a Margit a függetlenségét, és kényszerült be a János Kórház alá. Szentes egy aljas politikai tisztogatás után került a Margitba Kásler, Tarlós és a volt fideszes polgármester, Bús Balázs hathatós segítségével. Miatta rúgták ki a Margit előző főigazgatóját, dr. Badacsonyi Szabolcsot, aki alatt a Margit azon kevés intézmények közé tartozott, amelyeknek közel az utolsó percig nem volt adósságuk" - írta a képviselő.