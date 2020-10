Elcsaltak 272 millió forintot, de az OLAF segített a magyaroknak

Öntvénygyártáshoz és megmunkáláshoz szereztek be gépeket eltúlzott áron - vádemelés az OLAF által is vizsgált 272 millió forintos költségvetési csalás miatti ügyben.

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) ajánlásában foglaltakat is vizsgáló bűnügyben a Fővárosi Főügyészség uniós támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt nyújtott be vádiratot, az ügyészség indítványozza, hogy a bíróság letöltendő börtönbüntetésre ítélje a vádlottakat.

A vádirat lényege szerint az egyik vádlott, egy 74 éves férfi, ügyvezetője volt egy cégnek, amely alumínium öntvények gépi megmunkálásával foglalkozott. A cég a tevékenységéhez szükséges gépeket egy lichtensteini székhelyű értékesítő végtől szerezte be.

A lichtensteini cég képviseletében a másik vádlott, egy 67 éves férfi folytatott ártárgyalásokat. A két férfi elhatározta, hogy az európai uniós támogatási rendszert kijátszva, valótlan árajánlatok alapján, eltúlzott összegekre fognak pályázni a 74 éves férfi cégével, valamint a hozzátartozójának a cégével.

Ennek megfelelően a 2009-2011 között 5 alkalommal, a szokásos piaci árat meghaladó áron szereztek be szerszámgépeket, oly módon, hogy a beszerzés utólagos finanszírozásához vissza nem térítendő európai uniós támogatást vettek igénybe. Az okozott vagyoni hátrány 272 millió forint, amelyből közel 70 millió forint megtérült.

Az OLAF vizsgálta a támogatásokat és ajánlással élt a Legfőbb Ügyészség felé. Az ügyészség - bár erre jogszabályi kötelessége nincs - minden OLAF ajánlás alapján büntetőeljárást indít, vagy, ha az ajánlás előtt már indult büntetőeljárás, a nyomozást kiterjeszti az ajánlásban foglaltakra is. Jelen ügyben az ajánlást röviddel megelőzően indult bűnügyben vizsgálta a nyomozó hatóság az OLAF ajánlásában foglaltakat is, utóvizsgálat alapján a Pénzügyminisztérium is tett később feljelentést.

A Fővárosi Főügyészség - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által széleskörűen lefolytatott nyomozás eredményeképpen - különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt emelt vádat a két férfi ellen. Az ügyészség indítványozta vádiratában, hogy a bíróság ítélje a négy férfit letöltendő börtönbüntetésre és pénzbüntetésre, ezen túl tiltsa el őket a közügyek gyakorlásától és a cégvezetéstől. Enyhébb büntetésre az ügyészség csak a bűnösség teljes körű beismerése esetén lát lehetőséget - olvasható a közleményben.