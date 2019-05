Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Elege van az esőből? Rossz hírt közölt az OMSZ

Miután az előző heteket a szárazság határozta meg, az elmúlt időszak rengeteg csapadéka utána már-már kezd túl sok nedvesség felhalmozódni a földben. Az OMSZ prognózisa szerint egy hamar nem ér még véget az esős évszak.

A térképen a hétfői csapadék előrejelzés látható, illetve egy mediterrán ciklon kibontakozása. Ez a ciklon a jelenlegi számítások szerint célba veszi majd hazánkat, és sokfelé okoz majd esőt, záport, szórványosan zivatart. Az valószínűségi térképen is látszik, hogy jelentős lehűlés nem, de a bőséges csapadék már borítékolhat - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebookon.

Pénteken egyébként - a honlapjukon megjelent előrejelzés szerint - a Dunántúl nyugati felén kissé felhős, napos idő ígérkezik, míg keletebbre közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, több-kevesebb napsütés viszont ott is lehet. A középső és keleti országrészben fordulhat elő záporeső, nagyobb számban ezen belül is keleten, ahol elszórtan zivatar is kialakulhat. Az északnyugati, északi szél megélénkül, a Dunántúlon helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között valószínű, délnyugaton lesz a legmelegebb.

Szombaton pedig gomolyfelhős, napos időre számíthatunk, főként a Dunától keletre elszórtan várható zápor, esetleg egy-egy zivatar. Helyenként megélénkül az északnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 12, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható. A vészhelyzeti előrejelzés szöveges figyelmeztetése szerint pénteken északkeleten és a Tiszántúlon elszórtan fordulhatnak elő zivatarok, melyeket kis méretű jég, intenzív csapadék és szélerősödés (50-65 kilométer/óra) kísérhet.