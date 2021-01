Elegendőt tudunk a Szputnyik oltásról - nyilatkozta a magyar gyógyszerhatóság vezetője

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) szakmai szervezet, és bár az elmúlt időszakban - különösen az orosz vakcina kapcsán - a politika célkeresztjébe került, ennek ellenére itt csak és kizárólag tudományos munka folyik - nyilatkozta Szentiványi Mátyás, az OGYÉI főigazgatója a Magyar Hírlapnak.

Szentiványi Mátyás OGYÉI-főigazgató egyike azoknak a szakembereknek, akik Moszkvába utaztak, hogy megismerjék az orosz Szputnyik V koronavírus elleni oltást. Ebből a vakcinából Magyarország Szijjártó Péter külügyminiszter pénteki bejelentése szerint nagy mennyiségben bevásárolt; a vakcina hazai használatára vészhelyzeti engedélyt adott szerdán az OGYÉI.

Szentiványi Mátyás OGYÉI-főigazgatóval az elutazása előtt készített interjút a Magyar Hírlap.

Két hónapig vizsgálták a Szuputnyikot

"Bő két hónapon át, bátran mondhatom megfeszítetten vizsgáltuk a Szputnyik V-t. Mivel a Budapestre eljuttatott dosszié (angol nyelven) igen vaskos volt, egyebek mellett videó­konferenciákon is tisztázni kellett bizonyos részleteket. Ezen túl, természetesen, a helyszínen is tanulmányoztuk a gyártást, illetve a laboratóriumi munkát. Összességé­ben elmondható, sok kérdést tettünk föl - s ha nem feleltek volna rá, akkor most nem számolhatnánk be arról, hogy lezártuk az érintett vakcina vizsgálatát" - nyilatkozta a főigazgató.

Az OGYÉI-ben csak és kizárólag tudományos munka folyik. Aki ennek az ellenkezőjét állítja, az egyszerűen nem mond igazat - nyilatkozta Szentiványi Mátyás.

Nem az a lényeg, honnét jön a vakcina

A főigazgató szerint nem az a lényeg, honnét érkezik a vakcina, hanem az, hogy mit tud. Azt pedig, hogy mit tud és mit nem, a rendkívül szigorú kutatások nyomán született dokumentáció dönti el. Az engedélyezési folyamat végén pedig ott áll a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK), ahol nemzetközileg elismert magyar orvosok mondják ki a végső szót - mondta a főigazgató. Az OGYÉI engedélye azt jelzi, hogy a dokumentáció megfelelő.

Ha megérkezik a vakcina Magyarországra, akkor minden egyes gyártási tételéből mintát vesz az NNK. Ez a munka két-három hétig tart, ahol a szakemberek részleteiben azt vizsgálják, hogy az adott szer megfelel-e a korábban leírtaknak. Egy biztos, a Szputnyik V vakcináról immár elegendő tudással rendelkezünk - nyilatkozta a főigazgató.

Probléma is akadt

Azért akadtak gondok is a vizsgálat során - ismerte el a főigazgató, de szerinte ez velejárója bármilyen fejlesztői munkának. - Például az úgynevezett fázis-3-as vizsgálatnak (ez már a több ezer emberen végzett tesztet jelenti - a szerk.) hiányzott egy közbülső riportja, de aztán ezt pótolták, illetve minőségi kérdésünk is akadt, amire szintúgy megnyugtató módon feleltek. Fontos közbevetni, kollégáim másfél hete megint kirepültek Moszkvába, ahol újfent, s a korábbinál alaposabban ellenőrizték a gyártás részleteit, menetét - közölte az engedélyezési eljárásról Szentiványi Mátyás.