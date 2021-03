Drágább lesz minden, amiben van liszt

Tovább emelkedik a liszt és ezzel minden lisztet tartalmazó élelmiszer ára a búza drágulása miatt és a kilátások sem jók, további áremelkedés jöhet.

Az aratás utáni 50-52 ezer forintos induló árakról mára 73-75 ezer forintra drágult az étkezési búza. Mivel a magyarországi malmok januári lisztáremelése csupán arra volt elegendő, hogy 62-63 ezer forintos tonnánkénti búzaárig fedezze a költségeket, ezért most újra kénytelenek emelni - mondta a Világgazdaságnak Lakatos Zoltán, a Hajdú Gabona Zrt. elnök-vezérigazgatója.

A malmok az elmúlt hónapokban ennél magasabb áron tudtak vásárolni, hiszen már a januári lisztáremelés idején is 66 ezer forintos búzaárak voltak. Ezt az emelést már januárban jelezték, mondván, ha nem áll le a búza drágulása, áprilisban kénytelenek lépni. Most egy átlagosan körülbelül hatszázalékos emelés lehet reális. A búzaár-emelkedést a gabona iránti felfokozott kereslet okozza, hiába volt Magyarországon átlagos mennyiségű a búzatermés, a hazai takarmányfelhasználók, a malmok és az exportőrök is versengtek az áruért.

A jelenlegihez hasonló helyzet legutóbb 2010-2011-ben volt. Akkor, a 2010-es aratást követően 36 ezer forintról indult a búza tonnánkénti ára, 2011 márciusában pedig már elérte a 82 ezer forintot. Akkor ezt a rekordot nem követte magas indulóár a 2011-es új búzánál. Most viszont előfordulhat, hogy történelmi magasságokba emelkedik az idei új búza ára. A piacon már kint lévő kereskedői ajánlatok ugyanis 60-63 ezer forintos árakat tartalmaznak. Ilyen magasról pedig Magyarországon még soha nem indult az új búza ára.