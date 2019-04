Élelmiszercsomagot és készpénzt kapnak húsvétra a nyugdíjasok - de nem mindenki

A kormánytól idén nem kapnak húsvéti támogatást a nyugdíjasok, pedig a gazdaság jól teljesít; viszont egyre több önkormányzat gondol az idősekre, Kalocsán vita is volt arról, hogy mennyit kapjanak a nyugdíjasok.

Bár egyre valószínűbb, hogy a magyar kormánytól idén húsvétra nem kapnak 10 ezer forintot a nyugdíjasok, így is lesznek olyanok, akik extra juttatásban részesülnek az ünnepek és a választások előtt. Legutóbb például a kalocsai önkormányzat döntött úgy, hogy a 2019-es költségvetéséből is forrást biztosít az ünnepi támogatásra.

A városban évek óta vita tárgya, hogy kapjanak-e a 65 év feletti lakosok karácsonyi és húsvéti támogatást. A képviselőtestület március közepén fogadta el a helyi büdzsét, ami 2000 forint húsvéti juttatást tartalmaz az idősöknek. Igaz, a helyi szocialista képviselő ezt az összeget 3500 forintra emelte volna, de ötletét nem támogatták. Érdekes, hogy karácsonyra még 3000 forintot kaptak Kalocsán a nyugdíjasok. A független polgármester, Bálint József szerint a mostani emelés viszont már kampányfogás lett volna.

Ennél jobban járnak a dombrádiak, ahol a rászorultak 4500 forint értékű élelmiszercsomagot kapnak az önkormányzattól. Az április 15-ig igényelhető csomag a március 21-én elfogadott helyi rendelet szerint húskészítményt és a helyi gazdáktól származó almát tartalmaz.

Az önkormányzatoknak nyújtott állami támogatás mértéke miatt önkormányzatunknak lehetősége van a húsvéti ünnepek alkalmából a lakosság részére élelmiszercsomag formájában természetbeni támogatás nyújtására

- szól az előterjesztés indoklása.

Mindenki nagyon örül

Mintegy 55 millió forintot osztanak szét a dunaújvárosi nyugdíjasok között húsvét alkalmából: az 5000 forintos támogatás kézbesítését már március 27-én megkezdte a Magyar Posta 10 924 dunaújvárosi nyugdíjszerű ellátásban részesülő polgár részére. A támogatás április 18-ig minden érintett részére megérkezik egy helyi portál szerint. Egy 2015-ös helyi rendelet szerint hivatalból karácsonykor és húsvétkor annak jár a támogatás, akinek a nyugdíja nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum hétszeresét, azaz 199 500 forintot.

Makón pedig már a fideszes és a szocialista helyi képviselők is jóváhagyták a 10 ezer forintos utalványt a 70 év feletti lakosoknak.

Azt látom, hogy nagyon örülnek neki, különösen annak, hogy ezt már a gyógyszerekre is be tudják váltani

- fogalmazott Gáspár Sándor (MSZP) a makohirado.hu-nak. A jogosultak mintegy kilencven százaléka már át is vette az utalványokat. Akit a képviselők nem találnak otthon, annak postaládájába pedig névjegykártyát dobnak, hogy telefonon tudjanak egyeztetni az átvétel időpontjáról.

A kormány is ad?

Megkérdeztük az Emberi Erőforrások Minisztériumát, hogy a kormány is ad-e valamilyen támogatást húsvétra, de egyelőre nem válaszoltak. Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter egy januári kormányinfón azt mondta, hogy idén húsvétkor is sor kerülhet az utalványok kiosztására, ha a gazdaság teljesítőképessége ennek a lehetőségét megteremti. A Pénzügyminisztérium legutóbb február végén jelentette ki, hogy nemcsak Magyarország, hanem a hitelminősítők szerint is évek óta jól teljesít a magyar gazdaság. A kormány tavaly tavasszal azzal indokolta a nyugdíjasoknak kiosztott 10 ezer forint értékű Erzsébet-utalványt, hogy a közös sikerből és teljesítményből a nyugdíjasoknak is részesülniük kell.